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DEAŞ'ın sözde kadısı tutuklandı

DEAŞ terör örgütünün sözde şer'i kadısı olan ve örgüt tarafından kaçırılan Piyade Er S.T. ve F.Ş.'nin şehit edildiği infaz kararını veren Ebu Abdullah El Şami kod adlı J.A.R.A., Gaziantep'te yakalandı. J.A.R.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

19 Haziran 2020 Cuma 08:27
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DEAŞ'ın sözde kadısı tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 Haziran'da düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütünün sözde savcı ve kadılık görevini yürüten teröristin yakalandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün sözde şer'i mahkemelerinde kadılık/ savcılık görevini yürüten ve bu kapsamda Piyade Er S.T. ve F.Ş. isimli Türk vatandaşlarının şehit edilmeleri ile sonuçlanan infaz kararlarını veren Ebu Abdullah El Şami kod adlı J.A.R.A. isimli şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerçekleştirilen operasyon kapsamında 15/06/2020 tarihinde gözaltına alınmış olup 18/06/2020 tarihinde soruşturma işlemlerinin ardından sorgusunun yapılarak tutuklanması talebiyle ile sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
DeaşTerörTerörist
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