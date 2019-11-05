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Datça ve Bodrum'da 70 göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçesinden 3 lastik bot ve 1 fiber tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışan 70 göçmen ile 2 Türk göçmen kaçakçısı, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Datça ve Bodrum'da 70 göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçesinden 3 lastik bot ve 1 fiber tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışan 70 göçmen ile 2 Türk göçmen kaçakçısı, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

05 Kasım 2019 Salı 11:49
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Datça ve Bodrum'da 70 göçmen ile 2 organizatör yakalandı

MUĞLA - Sahil Güvenlik ekipleri, geçen cumartesi günü saat 23.17'de gelen ihbarla, Datça açıklarında fiber tekneyle bir grup kaçağın Yunan adalarına geçmeye çalıştığını öğrendi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi tarafından durdurulan fiber teknede, 6'sı Suriye ve 5'i Irak uyruklu olmak üzere 11 göçmen ile 2 Türk göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmenlerin 3'ünün erkek, 7'sinin kadın ve 1'inin çocuk olduğu belirtildi. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar ve organizatörler, yedeklenen fiber tekneyle birlikte kıyıya getirildi. Bodrum açıklarında geçen pazar günü devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik ekibi, saat 02.36'da ve 05.25'te, Akyarlar açıklarında 2 ayrı lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botlarda 12'si Kongo, 2'si Myanmar, 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti ve 1'i Gabon uyruklu olmak üzere 17 göçmen yakalandı. 8'i erkek, 4'ü kadın ve 5'i çocuk olan grup kıyıya getirildi. Aynı gün Bodrum açıklarında bu kez Çavuş Adası önlerinde, saat 06.30 sıralarında, bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik botta 37'si Suriye ve 5'i Filistin uyruklu olmak üzere 42 göçmen yakalandı. 14'ü erkek, 11'i kadın ve 17'si çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. Her iki ilçede yakalanan 70 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Datça Ve BodrumGöçmen
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