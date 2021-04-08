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"Datça ile Gökova Körfezi'nin bulunduğu yerlerde de diri faylar var"

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi’nde Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremlere ilişkin konuştu. Prof. Dr. Sözbilir, " Deprem yoğunluğunun yaşandığı yerin kuzeyinde küçük bir volkan var. Bunlar, aktif volkanlar düzeyinde değerlendiriliyor. Datça Yarımadası ile Gökova Körfezi'nin bulunduğu yerlerde de diri faylar var" dedi.

08 Nisan 2021 Perşembe 16:20
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"Datça ile Gökova Körfezi'nin bulunduğu yerlerde de diri faylar var"

İZMİR - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.54'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesinin 32 kilometre açığında 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7.12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Datça'da da hissedildi. Bu depremden sonra aynı bölgede saat 13.12'ye kadar en büyüğü 4.3, en küçüğü ise 1.2 olan 21 sarsıntı daha oldu.

DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem fırtınasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Şu an bölgede 20'nin üzerinde deprem oldu. Deprem yoğunluğunun yaşandığı yerin kuzeyinde küçük bir volkan var. Bunlar, aktif volkanlar düzeyinde değerlendiriliyor. Ayrıca Datça Yarımadası ile Gökova Körfezi'nin bulunduğu yerlerde de diri faylar var. Depremlerin bulunduğu bölgede Kuzey ve Güney uzanımlı normal fay niteliğindeki faylar da var" dedi.

Depremin faylardan mı yoksa volkanik hareketlilikten mi gerçekleştiğinin henüz bilinmediğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, bu durumun yapılacak izleme sonrası tespit edileceğini kaydetti. Bölgedeki hareketliliğin Türkiye kıyılarında nereleri etkileyeceğini de belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bu fayların daha büyük bir deprem üretmesi durumunda özellikle Datça Yarımadası ve Gökova Körfezi gibi Bodrum kısımları etkilenebilir" diye konuştu.

Prof. Dr. Sözbilir, "Denizdeki faylar 6.8 ila 7.2 büyüklüğünde bir deprem üretebilir. En güneydeki fay 8'e varan deprem üretme potansiyeline sahip. Şu anki depremler de herhangi bir mal ve can kaybına yol açacak deprem değil" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gökova KörfeziDiri FaylarDatçaProf. Dr. Hasan SözbilirEge Denizi
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