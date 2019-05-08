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Datça'da orman yangını

Datça'da 3 dönüm kızılçam ormanı yandı

Datça'da orman yangını

Datça'da 3 dönüm kızılçam ormanı yandı

08 Mayıs 2019 Çarşamba 09:34
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Datça'da orman yangını

Muğla (DHA)

Muğla'nın Datça ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, 3 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında ilçenin Küçük Çakal Mevkii'ndeki ormanlık alanda, çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Datça Orman İşletme Şefliğine ait 3 arazöz ve 25 orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin, 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, 3 dönüm kızılçam ormanı zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DatçaOrman YangınıKızılçam
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