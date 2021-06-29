Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1352
ALTIN
495.594
DOLAR
8.7038
STERLİN
12.0264
EURO
10.3520
Hazine'ye ait 17 adet taşınmazın satış ihalesi yapılacak
Hazine'ye ait 17 adet...
2021 Yılı Proje ve Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik İlanı
2021 Yılı Proje ve...
Ayvalık'ta icradan satılık akaryakıt istasyonu
Ayvalık'ta icradan satılık akaryakıt...
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Alıyor
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru...
İzmir Bakırçay Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor
İzmir Bakırçay Üniversitesi 12...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dalış noktaları, su altı tutkunlarını bekliyor

29 Haziran 2021 Salı 10:32
4 Okunma
Dalış noktaları, su altı tutkunlarını bekliyor

ANTALYA - Antalya ve çevresinde faaliyet gösteren dalış okulları, kısıtlamaların 1 Temmuz itibari ile sona erecek olması nedeniyle sezon startını verdi. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, pandemi nedeniyle son 1 yıldır dalışların kısıtlama dışındaki günlere kaydığını ve talebin az olduğunu, yasakların kalkacağı 1 Temmuz sonrasına ise şimdiden yoğun rezervasyon aldıklarını söyledi. Antalya'da Gazipaşa'dan Kalkan'a uzanan sahil şeridinde B-24 Amerikan savaş uçağı batığı ile Fransız St. Didier gemisi batığı başta olmak üzere 250'nin üzerinde dalış noktası bulunuyor.

Antalya'da Gazipaşa'dan Kalkan'a uzanan sahil şeridindeki 250'nin üzerindeki dalış noktası, su altı tutkunlarını ağırlıyor. Pandemi öncesi günlük binin üzerinde dalış etkinliğinin düzenlendiği su altı güzellikleri bu yıl da ilgi odağı olacak. Grup halinde düzenlenen dalış turlarının yanı sıra, münferit dalışlar da oldukça fazla. Bir yandan dalmayı öğrenerek bröve almaya çalışan tatilciler, bir yandan da su altındaki yapay resifleri keşfediyor.

DALIŞ TURİZMİ DENİZ SUYUNUN ISINMASIYLA ZİRVE YAPACAK

Antalya ve çevresinde faaliyet gösteren 60 dalış şirketinin su altına profesyonel rehberler eşliğinde dalış turları düzenlediğini anlatan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, dalış turizminin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Su altı dalışlarının 12 ay sürdüğünü, pandemi nedeniyle son bir yıldır dalışların kısıtlama dışındaki günlere kaydığını anlatan İsa Alemdar, yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin Antalya'ya gelmesiyle ilginin artacağını kaydetti. Sezonun mayıs ayı ile açıldığını, su sıcaklığının 19 ile 21 dereceye yükselerek ideal ısıya ulaştığını anlatan Alemdar, beklentinin yüksek olduğunu aktardı. Alemdar, "Tecrübesi olmayan turistler profesyonel hocalar eşliğinde keşif dalışları yapabilecek. Lisanslı profesyoneller ise ellerindeki lisansa göre 18 ila 30 metreleri bulan dalışlar gerçekleştirecek" dedi.

ABD SAVAŞ UÇAĞI BATIĞI

Antalya'daki savaş batıklarından birinin Kaş'ta, diğerinin Manavgat'ta olduğunu aktaran Alemdar, "Manavgat'taki B-24 Amerikan Savaş Uçağı Batığı, 1944 yılında Romanya üzerindeki hedefleri bombaladıktan sonra Kıbrıs'taki üssüne dönerken Ege Denizi üzerinde vurulup Antalya açıklarında denize gömülen bir uçağa ait. Kaş civarındaki batık ise neden düştüğü bilinmeyen bir İtalyan uçağına ait. Uçak, motorları haricinde bir bütün olarak su altında yatıyor. Uçakların görünümünün eksiksiz olması, dalgıçlara keşfedecek zenginlikler sunuyor" dedi.

FRANSIZ SOSYETE BATIĞI, POPÜLER NOKTALARDAN BİRİ

Antalya bölgesinde en çok dikkati çeken batığın, Kaleiçi Yat Limanı açığında 'Fransız Sosyete Batığı' olarak bilinen İkinci Dünya Savaşı sırasında batan St. Didier gemisine ait batık olduğunu kaydeden İsa Alemdar, "Savaş batıkları arasında St. Didier'in çok emsali yoktur. 18 metre derinlikte başlar, 30 metrede biter. Batık tek parça halindedir. Buraya yurt dışından gelen meraklıların dalışını gerçekleştiriyoruz. Batığı görenler, St. Didier batığının emsalsiz olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Burası, dalış turizmi için, Antalya için altın bir bilezik" diye konuştu.

İRİLİ UFAKLI BİRÇOK DALIŞ NOKTASI

Tekirova açıklarında bulunan ve Üç Adalar olarak adlandırılan bölgenin, küçük adalardan oluşan bir dalış bölgesi olduğunu kaydeden İsa Alemdar, şöyle devam etti:

“Çok çeşitli derinliklere sahip olması, dip yapısının Antalya'ya oranla zenginliği, görüş netliği ve birçok dalış merkezine yakınlığı nedeniyle en popüler dalış bölgeleri arasında yer alıyor. Finike'deki Gök Mağarası da mağara dalgıçlarının ilgisini çeken noktalardan biri. Antalya Körfezi'nin kuzeyinde, deniz dibinde yatan Gelidonya Antik Batığı, Genç Tunç Devri'ne ait olması ile ün saldı. Kemer Limanı'ndan 1,5 kilometre açıkta kum zemin üzerinde 25 metre derinlikte yatan Paris batığı da turistik dalış noktaları arasında. Antalya kıyı şeridinde falezler ve Sıçan Adası, tercih edilen dalış noktaları. Sıçan Adası'nın doğusunda küçük bir mağara olması, dalış tutkunlarının ilgisini bu bölgeye yönlendiriyor. Side Sualtı Müzesi başta olmak üzere farklı dalış noktalarına günlük turlar düzenleniyor. Side Sualtı Müzesi, dalış tutkunlarına eşsiz ortam sunuyor. Kış ayları dahil, denizin izin verdiği her an müzeye dalış yapan turistleri görmek mümkün"

‘ÖNCE GÜVENLİK’

Su altının önce sorumluluk ve güvenlik, sonra eğlence olarak adlandırılan bir etkinlik olduğunu kaydeden Alemdar, dalış meraklılarını uyardı. Özellikle, dalış yaptıracak merkezlerin yetki belgesi almış olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen İsa Alemdar, merkezlerde çalışanların da belgeli profesyoneller olması gerektiğini belirtti. İsa Alemdar, "Güvenliğin ön planda, eğlencenin sonrasında geldiği bir hizmet veriyoruz. Sektörde bu kadar az kaza olmasının başlıca nedeni, çoğu dalış merkezinin sualtı kurallarına uyarak dalış yaptırmasıdır. Amatör turistik dalışlar 5 metreye kadar olanlardır. Profesyonel dalış okulları amatörlere 5 metreden fazla dalış yaptırmaz. Daha derinlere gerçekleşen dalışlarda ise dalış yapacak turistin belgeleri ve bröveleri dikkate alınır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dalış NoktalarıSu Altı Tutkunları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapıköy, İran'a takıldı
Kapıköy, İran'a takıldı
Uçansu'daki HES'ler için 700 köylüden iptal başvurusu
Uçansu'daki HES'ler için 700 köylüden iptal başvurusu
Bakan Soylu: Evden hırsızlık olayları günde 268'den 122'ye düştü
Bakan Soylu: Evden hırsızlık olayları günde 268'den 122'ye düştü
Osmaniye'de 12 kaçak göçmen, yolcu otobüsünün bagajında yakalandı
Osmaniye'de 12 kaçak göçmen, yolcu otobüsünün bagajında yakalandı
Jandarma, şehitler için 138 ton taşla Türk bayrağı yaptı
Jandarma, şehitler için 138 ton taşla Türk bayrağı yaptı
Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine 40 tünelle ulaşılacak
Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine 40 tünelle ulaşılacak
Muğla'da 'orman şehidi' törenle son yolculuğuna uğurlandı
Muğla'da 'orman şehidi' törenle son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Gül, dedesinin anıldığı sempozyuma katıldı
Bakan Gül, dedesinin anıldığı sempozyuma katıldı
Kaçak kat depremde sonları oldu; cezalar 24 taksitle ödenecek
Kaçak kat depremde sonları oldu; cezalar 24 taksitle ödenecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma