Dalaman'da orman yangını

MUĞLA (DHA) - Dalaman'ın Karaağaç Mahallesi'nin Kötürüm Mevkii'ndeki kızılçam ağaçları bulunan ormanlık bölgede, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 8 helikopter, 32 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı. Yangının herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği, söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğü bildirildi.

ALEVLER YERLEŞİM YERİNİ TEHDİT EDİYOR



Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Karaağaç Mahallesi yakınında başlayan yangında alevlerin, 530 nüfuslu komşu Kayadibi Mahallesi'ne doğru ilerlemesi, tedirginlik yarattı. Mahalledeki bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı. İzmir, Denizli ve Antalya'dan takviye olarak gönderilen helikopterlerin de gelmesiyle alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Muğla'nın Dalaman ilçesinde, saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yangın ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada yangının bölgedeki sıcaklık ve rüzgar gibi etkiler nedeniyle büyüdüğü kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Muğla ili Dalaman ilçesi yakınlarında bugün saat 15.10’da orman yangını meydana gelmiştir. İlk andan itibaren ivedilikle harekete geçen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki Orman Yangınları ile Mücadele ekipleri; Dalaman ilçesi Karaağaç mevkii Kızılçam Koru Ormanlarının bulunduğu alandaki yangına 13 dakika gibi kısa bir sürede ilk müdahaleyi gerçekleştirmiştir. Saat 15:23'te başlayan söndürme çalışmaları devam etmekte olup; yangın çıkış saati itibari ile sıcaklık 37 C, nem oranı yüzde 18 ve rüzgarın Batıdan 40 km’nin üzerinde esmesi gibi olumsuz şartlar nedeniyle yangın kısa sürede büyüme eğilimi göstermiştir. Yangına 2 Yönetim Helikopteri, 13 Su Atar Helikopter, 74 Arazöz, 6 Dozer sevk edilmiş olup; 350 personelin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Kayadibi Mahallesi ve Bölgedeki seralar tedbir amaçlı boşaltılmıştır."

ALEVLER İKİ EVE ZARAR VERDİ



Muğla'nın Dalaman ilçesi Karacaağaç Mahallesi'nde başlayan yangın komşu Kayadibi ve Taşlıca mahallelerine de sıçradı. Alevler, Kayadibi Mahallesi sınırları içerisindeki 2 eve zarar verdi. Jandarma ve Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan anonslar ile alevledrin tehdit ettiği Kayadibi ve Taşlıca mahallelerindeki evler boşaltıldı. Köylüler, taşıyabildikleri eşyalarını traktörlerine ve kamyonetlerine yükleyerek uzaklaştırdı. Bazı köylüler de ahır ve ağıllarındaki hayvanlarını daha güvanli bir bölgeye götürdü.



BARINAKTAKİ HAYVANLAR İÇİN SEFERBER OLUNDU



Göcek Doğa ve Hayvan Dostları Derneği'ne ait hayvan barınağındaki 250 kedi ve köpek de alevlerin bölgeye ulaşma ihtimaline karşı tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede yerleşik yaşayan yabancı uyuruklular da barınaktaki hayvanların nakledilmesi için seferber oldu. Hayvanseverler tarafından kafeslere konulan kedi ve köpekler, güvenli bölgeye götürülmek üzere barınaktan tahliye edildi. Barınak görevlisi Sina Karadağ, "Alevler bulunduğumuz yere doğru yaklaşıyor. Bu hayvanları kurtarmamız gerekiyor. Gelen herkes yardımcı oluyor. 250 hayvan bulunuyor. Hasta olanları öncelikli olarak gönderiyoruz. Sağlıklı olanları yangından kaçsınlar diye bırakacağız" dedi.



HELİKOPTERLER BÖLGEDEN AYRILDI



Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük çekilen yangına gündüz 2'si yönetim, 13'ü de su atan olmak üzere toplam 15 helikopter, 74 arazöz, 6 dozer, 350 personel ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte helikoterlerin çalışmasına son verildi. Söndürme çalışmaları karadan devam ederken, köylüler de su tankerleri, ev ve tarlarındaki çeşmelerden hortumlarla su sıkarak çalışmalara destek veriyor.



Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, AK Partili Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş da bölgeye gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA



Muğla'nın Dalaman ilçesi Karacaağaç Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaşan orman yangınına 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle gece boyunca müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 13 helikopter de havadan müdahaleye başladı. Yangın nedeniyle faaliyette olmayan bir butik otel tahliye edildi. Söndürme çalışmalarına katılan bir arazöz yanarken, bazı iş makineleri de zarar gördü.



Muğla Valisi Esengül Civelek oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları yönetti. Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de Kayadibi ve Taşlıca mahallelerine yaşayan vatandaşları anons yaparak uyardı. Yapılan çalışma sonucunda, her iki mahalledeki 34 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.



Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, saat 07.30 sıralarında kısmen kontrol altına alındı.