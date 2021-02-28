Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1471
ALTIN
414.451
DOLAR
7.4160
STERLİN
10.3540
EURO
8.9680
Doğal kaynak suyu kiraya verilecek
Doğal kaynak suyu kiraya...
Kahire Büyükelçiliği Sekreter alacak
Kahire Büyükelçiliği Sekreter alacak
Çatalca'da icradan satılık tarla
Çatalca'da icradan satılık tarla
FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak
FSM Vakıf Üniversitesi öğretim...
Laboratuvar malzemesi satın alınacak
Laboratuvar malzemesi satın alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dağda yaralanan 2 kişi kurtarıldı

Dağda kayıp hayvanlarını ararken düşüp yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarıldı

28 Şubat 2021 Pazar 09:17
3 Okunma
Dağda yaralanan 2 kişi kurtarıldı

Burdur (DHA)

Burdur'un Ağlasun ilçesinde kayıp hayvanlarını aramak için Akdağ’a çıkan Şöhret Akpınar (30) ve akrabası Emre Pediz (16), karda kayıp, kayalık alana düşerek yaralandı. Cep telefonlarıyla ulaştıkları AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince helikopterle bölgeden alınan Akpınar ve Pediz, karaya indirilip, hazırda bekletilen ambulansla hastaneye götürüldü. Sol bacağı kırılan Akpınar ile sağ elinden yaralanan Pediz, hastanede tedaviye alındı.

Ağlasun’da yaşayan Şöhret Akpınar ve akrabası Emre Pediz, kayıp hayvanlarını bulabilmek için 2276 metre yüksekliğindeki Akdağ’a gitti. Saat 15.00 sıralarında arama yaptıkları 2000 rakımda bulunan Sakarca Mahallesi Öküz Çukuru mevkisinde karda kayan Şöhret Akpınar ve Emre Pediz, kayalık alana düştü. Yaralanan Akpınar ve Pediz, yanlarındaki cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Dağlık olan ve araçla ulaşımın mümkün olmadığı bölgeye hareket eden ekiplere, Ağlasun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarca Mahallesi Muhtarı Özkan Taştekin ve mahalle sakinlerinden bir grup da eşlik etti.

BACAĞINDA KIRIK VAR

Saatler süren yürüyüşün ardından bölgeye ulaşabilen ekipler, Şöhret Akpınar’ın sol bacağının kırık olduğunu ve yürümekte güçlük çektiğini, Emre Pediz’in ise sağ elinden hafif yaralandığını belirledi. Ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı. Bacağındaki kırık dışında vücudunun çeşitli yerlerinde açık yaraları da bulunan Akpınar ile Pediz için ekipler helikopter desteği istedi. Gelen helikopterle alınan yaralılar, kent merkezindeki 58. Piyade Alayı Binbaşı Maruf Kışlası’na  buradan da hazır bekletilen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

‘KOYUN ARARKEN BUZDAN KAYIP DÜŞMÜŞLER’

Sakarca Mahallesi Muhtarı Özkan Taştekin, “Çoban arkadaşlar zirvede koyun aramaya çıkmış. Orada koyun ararken buzdan kayıp düşmüşler. Yürümeleri mümkün değil. Çıktığımız yere zaten 2- 2,5 saat yürüyerek çıkıyoruz. İlk müdahaleleri yapıldı. Ateş yaktık. Üşümüşlerdi. Sonra helikopter geldi. Aldılar hastaneye getirdiler" dedi.

Öte yandan Şöhret Akpınar’ın olaydan birkaç saat önce karlı dağın eteklerinde çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dağda YaralananHelikopterle KurtarmaKayıp Hayvanları Aramak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yolu, mahkeme kararıyla kapattırdı
Yolu, mahkeme kararıyla kapattırdı
Doğal kaynak suyu kiraya verilecek
Doğal kaynak suyu kiraya verilecek
Laboratuvar malzemesi satın alınacak
Laboratuvar malzemesi satın alınacak
Yunanistan ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor
Yunanistan ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor
UYARSİS'in kurulması ve işletilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
UYARSİS'in kurulması ve işletilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Teröristlerin korkulu rüyası; 'Şimşekler Taburu'
Teröristlerin korkulu rüyası; 'Şimşekler Taburu'
Montenegro (Karadağ) Balıkesir Fahri Konsolosluğu açıldı
Montenegro (Karadağ) Balıkesir Fahri Konsolosluğu açıldı
Altun: Bütün dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak
Altun: Bütün dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak
TSE ile OSBÜK arasında iş birliği protokolü
TSE ile OSBÜK arasında iş birliği protokolü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma