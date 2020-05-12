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Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Evde Bayram Konserleri'

Cumhurbaşkanlığı, 23 Nisan'da '7 tepeden 7 kıtaya' projesiyle İstanbul'dan başlattığı konserler dizisini, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye'nin farklı şehirlerine yayarak, devam ettirecek.

12 Mayıs 2020 Salı 09:04
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Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Evde Bayram Konserleri'

Bu kapsamda, Afrodisias, Kapadokya, Patara, Efes, Hierapolis, Safranbolu, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleşen konserlerde Ferman Akgül, Şirin Pancaroğlu – Bora Uymaz, Serkan Çağrı, Yusuf Güney, Murat Karahan, Kubat, Fettah Can, Mazhar Alanson izleyiciyle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, 'Kıtaların buluştuğu İstanbul'dan dünyaya sevgi ve birlik mesajı' sloganıyla düzenlenen ve pek çok önemli sanatçının katıldığı '7 Tepeden 7 Kıtaya' konseri, bir geleneğin başlangıcını müjdeliyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı, başlattığı konserler dizisini, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye'nin farklı şehirlerine yayarak, devam ettirecek. Cumhurbaşkanlığı, bu kez de Türkiye’nin farklı şehirlerindeki kültür hazinelerimizde düzenlediği konserlerle, Türk milletini evlerinde geçirmekte olduğu şu günlerde hem adeta tarih içinde bir yolculuğa çıkaracak; hem de müziğin farklı türlerinden oluşturulmuş çok renkli bir konser programıyla, yılın bu en özel günlerinde gönüllere dokunacak.

KONSER PROGRAMLARI SOSYAL MEDYADAN YAYILANACAK

Bu kapsamda, Afrodisias, Kapadokya, Patara, Efes, Hierapolis, Safranbolu, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleşen konserlerde Ferman Akgül, Şirin Pancaroğlu – Bora Uymaz, Serkan Çağrı, Yusuf Güney, Murat Karahan, Kubat, Fettah Can, Mazhar Alanson izleyiciyle buluşacak.

Açıklamada ayrıca, düzenlenecek konserlerde koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

KONSER PROGRAMI ŞÖYLE;

SALGIN ÖNLEMLERİ

Konserlerin organizasyonu sürecinde, salgın nedeniyle hijyen ve güvenlik önlemlerine harfiyen uyuluyor. Tüm konserlerde yer alan müzisyen ve görevliler 60 yaş altında ve kronik rahatsızlıkları bulunmuyor. Transfer yapacak tüm araçlar profesyonel olarak dezenfekte edilerek video görüntüsü ile kayıt altına alınıyor ve araçlarda sosyal mesafe kurallarına uygun taşıma gerçekleşiyor. Konser sahnelerinde tüm sanatçı yerleşimleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleniyor.

Özellikle 60 kişilik dev kadroyla gerçekleşen Hierapolis Konseri için, tüm dünyada ilk sayılabilecek ve örnek olacak şekilde alınan olağanüstü önlemler şöyle: 

* Tüm orkestra üyelerine konserden 3 gün önce ve 3 gün sonra covid-19 testi yapılıyor.

* Araç kapasitelerinin ¼ ‘ü oranında yolcu yerleşimi gerçekleşiyor.

* Vücut ısıları araçlara binerken ölçülüyor.

* Gidiş ve geliş transferlerinde tüm araçlarda herkes için özel sağlık kiti mevcut. Sağlık kitleri içerisinde 1 adet dezenfektan spray, 1 adet 3 katlı cerrahi maske ve tek kullanımlık bir takım eldiven bulunuyor.

* Organizasyon esnasında sunulacak ikramlarda ürünlerin hepsi paketli ve tüm sarf ekipmanları tek kullanımlık.

* Tüm sanatçı yerleşimlerinin sosyal mesafe kurallarına göre minimum 1,5 metre olmasına özen gösteriliyor. Yetersiz kalan Hieropolis Antik Tiyatro sahnesine yaklaşık 300 m2’lik ilave sahne kuruluyor.

* Sanatçılar için sağlanan sandalye, nota sehpası vs. gibi eşyalar kurulum ve yerleştirme öncesinde dezenfekte ediliyor.

* Sanatçı kulisleri ve giyinme odaları sosyal mesafe kuralına göre düzenlenip, kullanım esnasında belirlenen aralıklarla dezenfekte ediliyor.

* Tüm kurulum ve söküm çalışmalarında görev yapan çalışanlar sosyal mesafe kuralına uygun ve maske ile çalışıyor.

* Kurulum dâhil etkinlik sonuna kadar sahada birer adet ambulans bulunduruluyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Evde Bayram Konserleri
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