Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1192
ALTIN
534.943
DOLAR
8.5315
STERLİN
11.2640
EURO
10.1291
42'nci İstanbul Maratonu start aldı
Son Dakika
42'nci İstanbul Maratonu start aldı
Metrobüs seferleri FSM'den yapılıyor
Son Dakika
Metrobüs seferleri FSM'den yapılıyor
ABD'nin 46'ıncı başkanı Joe Biden oldu
Son Dakika
ABD'nin 46'ıncı başkanı Joe Biden...
Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor: 0-2
Son Dakika
Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor:...
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı
Son Dakika
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

08 Kasım 2020 Pazar 09:10
3 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini  belirterek, Azerbaycan’ın karşı harekatının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu ifade etti. Ermenistan yönetiminin aklıselim ile müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ihtilafın kalıcı bir çözümle sona erdirilmesinin ve bölgenin istikrara kavuşmasının kilit önemde olduğunu vurguladı. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini  belirterek, Azerbaycan’ın karşı harekatının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanRusyaVladimir Putin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu, Sergey Lavrov’la telefonda görüştü
Çavuşoğlu, Sergey Lavrov’la telefonda görüştü
Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal atandı
Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal atandı
Fuat Oktay: Artık ambargolarla yıldırabilecekleri bir Türkiye yok
Fuat Oktay: Artık ambargolarla yıldırabilecekleri bir Türkiye yok
"Ayda'nın o bakışı hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor"
"Ayda'nın o bakışı hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor"
Sebze-meyve tezgahlarında ilk tercih C vitamini
Sebze-meyve tezgahlarında ilk tercih C vitamini
İslamofobi, birçok ülkede devlet politikası haline getirilmeye çalışılıyor
İslamofobi, birçok ülkede devlet politikası haline getirilmeye çalışılıyor
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar
İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar
HDP binasından PKK’nın kaçırdığı çocukların bilgileri olan ajanda çıktı
HDP binasından PKK’nın kaçırdığı çocukların bilgileri olan ajanda çıktı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma