Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının Hicri yılbaşını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hicri yılbaşını kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının Hicri yılbaşını tebrik etti.
20 Ağustos 2020 Perşembe 09:41
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CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicri 1442 yılını tebrik ediyor, yeni yılın ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda ayrıca, Kabe görseli de yer aldı.
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