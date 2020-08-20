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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hicri yılbaşını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının Hicri yılbaşını tebrik etti.

20 Ağustos 2020 Perşembe 09:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hicri yılbaşını kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicri 1442 yılını tebrik ediyor, yeni yılın ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda ayrıca, Kabe görseli de yer aldı. 

CUMHURBASKANI RECEP TAYYIP ERDOGAN, ISLAM DUNYASININ HICRI YILBASINI TEBRIK ETTI. FOTO-ANKARA-DHA

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanHicri Yılbaşı
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