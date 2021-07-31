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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Yangından etkilenen söz konusu bölgeler şöyle sıralandı:

ANTALYA

Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.


MERSİN

Aydıncık ve Silifke ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.


OSMANİYE

Merkez ve Kadirli ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.


MUĞLA

Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.


ADANA

Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

DHA

Son Güncelleme: 31.07.2021 11:09
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanOrmanYangınAfetAfet Bölgesi
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