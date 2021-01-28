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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile telefonda görüştü. gerçekleştirdi.

28 Ocak 2021 Perşembe 08:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin konular ele alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanTeslaSpacexElon Musk
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