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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DEVLETİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLECEK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.

23 Ağustos 2020 Pazar 12:35
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DEVLETİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLECEK

Olayın hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Giresun’a gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama kurtarma çalışmaları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Erdoğan’ın talimatıyla Giresun’a gitti. Yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıya seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması gerekli adımların atılması talimatını verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıR.Tayyip ErdoğanGiresunSelYağmur
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