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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya çağrı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum" dedi.

09 Mayıs 2021 Pazar 09:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa, namaz kılanlara müdahalesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Erdoğan, açıklamasını Twitter hesabından paylaştı. Kudüs'ün onurunu, izzetini, şerefini, haysiyetini korumanın her bir Müslüman'ın boynunun borcu olduğunu belirten Erdoğan, "Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'te ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik her saldırı aynı zamanda bizlere yönelik yapılmış demektir. Üç dinin kutsallarını barındıran Kudüs'ü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız saldırılarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak insanım diyen her bireyin vazifesidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarına sessiz kalan veya tavır koymayanların da zulme ortak olduğunu belirtti. İslam ülkelerini harekete geçmeye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanİSRAİLFilistinKudüsMescidi Aksa
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