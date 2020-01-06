Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Öncelikle sadece Irak'ta meydana gelen olay değil, bölge şu an ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bir taraftan bizler Suriye'de belli sıkıntıları yaşıyoruz. Öbür tarafta Libya ile ilgili gelişmeler. Bütün bunlarla uğraşırken bu sorunun patlak vermesi düşündürücü. Bu olay nereye gider gibi birçok düşünceler var. Şunu tespit etmemiz lazım; ABD, İran arasındaki gerilim zaman zaman tırmanıyor.

Bu konu ile olarak Batı ülkeleri ile yaptığımı gelişmeler var. Serin kanlı hareket edilmesi konusunda dileklerimizi iletiyoruz. ABD-İran gerginliğinin çözüme kavuşturulması maalesef bu zamana kadar mümkün olmadı. Irak üzerinden krizin tırmandığını gördük.

Astana sürecinde İran ve Rusya ile hareket ediyoruz. Bütün bunlarla beraber Irak ile ilişkilerimiz tarihi itibariyle ortaya koymamak mümkün değil.

Türkiye olarak biz dış müdahalelere karşı durduk. Hemen arkadaşlarımı toparladım ve gerekli açıklamaları yaptık. Hamane'in yapmış olduğu açıklamayı kenara atamayız. Trump'ın "50 küsür noktayı tespit ettik. Herhangi bir şey olması halinde biz her türlü vuruşu yaparız" açıklaması yaptı. İki tarafta benzer açıklamalar yaptı. Bu gerilimin kontrol altına alınması lazım. Orta Doğu çok yoruldu. Kan gölüne dönmesi için elinden geleni yaptılar, yapıyorlar.

İDLİB'DEN GELEN GÖÇ DALGASI

İdlib gibi bir yerde 300 bini aşkın insan sınırlarımıza yükleniyor. Biz şimdi ne yapacağız. O insanları orada tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnsani ve vicdani her türlü adımı bu zaman kadar attık. Bugün yine İdlib'de 10'u aşkın sivil öldürüldü. Ruhani'ye itidal tavsiye ettim. Irak Başbakanı, Ruhani ve batı ülkelerle yaptığımız görüşmeler gerçekleştirdik. 8'inde sayın Putin buraya geliyor. Bütün bu konuları bölgesel ve TürkAkım ile ilgili konuları masaya yatıracağız.

- Süleymani kendini ispat etmiş bir isimdi. Şu anda bir ülkenin bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını tabii ki öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum. Bu bölgedeki gerginliği maalesef arttıran bir adım olmuştur. Bizler hep Suriye'de anlattık, konuştuk.

- Donald Trump'a itidal çağrısında bulunmuştum. Buna rağmen uçaklarımızı alamıyoruz. Uluslararası ilişkilerde, ticarette biz bunu nereye yerleştireceğiz. Görüşmelerimizde söylenen şeyde; Biz Türkiye'yi seviyoruz. Her şey yoluna girecek.

LİBYA İLE DOĞU AKDENİZ MUTABAKATI

-Bundan geri adım atmamız mümkün değil.

Sayın Bahçeli ve heyetine ortaya koydukları tavır sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Ana muhalefet partisi, Türk askerine 'lejyoner' diyecek kadar alçalıyor. Bizim askerimiz oraya lejyoner sıfatıyla gitmiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp'a gitti mi? Gitti. O farklı bir süreçti bunu yaşadı mı? yaşadı. Gazi Mustafa Kemal için bunu yakıştırmak mümkün mü?

Bizim askerimizin oradaki görevi koordinasyondur. Oradaki hareket merkezinde süreci ilerletecek. Askerlerimiz peyderpey şu anda gidiyor. Muhalif güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak.

- Ana muhalefet lideri bir taraftan "Doğu Akdeniz'de şu var bu var" deyip "Türkiye yok diyor" Türkiye'nin orada olması için neden tezkereye destek vermiyorsun? Ana muhalefetin söyleminde çelişki var.

-Meşru taraflar arasında arabulucu olur.

SURİYE

Suriye'de Rusya ile olan mutabakatımız çok daha farklı. Dün olan olay. 40 tane fidan İHA tarafından vuruldu. Vuran Hafter. O bir cani. Putin ile yaptığımız mutabakatta burada sivil öldürülmesine izin vermeyeceğiz. Rejim, sivil katliamını devam ettiriyor. Suriye'deki insanları bırakamayız. "Gelin bir plan yapalım ve burada ateşkesi sağlayalım" dedik. Sayın Putin ile bunu görüşeceğiz. Temennim o dur ki ateşkesi sağlayalım ve bombalar sivillerin üzerine inmesin.

ABD İLE İLİŞKİLER

Zor bir dönemden geçtiğimizi inkar edemeyiz. Trump ile güzel telefon görüşmeleri yapıyoruz. Umutlanıyoruz ama sonra bu umut boşa çıkıyor. Sadece bölgesel değil, küresel ilişkileri de sık sık görüşüyoruz. Sayın Trump alehinde, kongrede Azil süreci yürütülüyor. Türkiye'yi hedef tahtasına oturtan beyhude hedeflerini reddediyoruz. ABD içinde uzlaşmaz tutumlar var. Son yaptığımız telefon görüşmesinde aynı temennisini yine söyledi. "Biz bunları çözeceğiz. Nasıl mücadele verdiğimi biliyosun." dedi. Kongrede yaptırım adımlarına teşebbüs ederse karşılığını veririz.

YERLİ OTOMOBİL

İlk arkadaşlar tasırımını getirdiği zaman. Bana ayrı bir heyecan vermişti. 5 Babayiğit bu işe girdi ve atılan adımda CEO arkadaşımız kendisini yurt dışında ispatlamış biridir. 3 tasarım ortaya çıkmış vaziyette. İçinde bir rahatlık, konfor var. Boyuma rağmen içinde rahat oturuyorum. Tam manasıyla testler bittiğinde hız noktasında mesafe alabiliyor.

Fabrikanın yerini belirledik. 1 milyon metrekarelik bir alan üzerinde Gemlik'te deniz kenarında bir yer veriyoruz. Çünkü ticarette ulaşım önemli. İhracat altyapısı da iyi olursa hem kazandıracak hem de dünyada otomobiliniz iyi bir yer edinecek. Halkımızın rahatlıkla alabileceği bir fiyatta olacak diye düşünüyorum. O olmazsa sürümden kazanma felsefesi işlemez. Biz elektrikli bir otomobil yapıyoruz.

KANAL İSTANBUL

Burada önemli iki faktör var. Bunlardan bir tanesi bu işin planlaması yapılmıştır. Bunun en önemli şeyi bu plan, proje. Bunu Yap-İşlet-Devret ile de yapabiliriz, milli bütçeyle de. Benim gönlümden geçen Yap-İşlet-Devret ki bütçeden çıkmasın.

Neler söylemiyorlar ki, burada su sıkıntısı olacak. Açık açık bunu anlatmaya devam ediyoruz ve en sonunda gerekirse sadece bu konuyu ele alan bir sunumu yapacağım.

Arkadaşlarım bu konulara cesaret edip söylemiyorlar ama ben cesaret ederek söylüyorum. Benim Asya ve Avrupa yakamı tehdit eden bir konuda gereğini yaparız. Çünkü biz romen tankeriyle bir facia yaşadık. 7 ay o tanker burada yandı. Eğer biz bunlara engel olmazsak yarın daha büyük bir facianın gelmeceyeğini kim tahmin edebilir.

Kanal İstanbul'da böyle bir sıkıntı söz konusu olmayacağı gibi biz adeta biz yeniden İstanbul'u çevrecilik ve şehircilik projesi olarak inşaa edeceğiz. Boğaz farklılık arz ediyor. Yeni inşaa edeceğimiz yerde ise tedbirlerimizi biz bütün olumsuzluklara karşı alıyoruz. Boğaz'dan sadece hafif kuru yük gemileri geçecek. Can ve mal güvenliği sağlanmış olacak. Yeni bir uluslararası su yolu sağlanmış olacak.

Montrö sadece Boğaz'ı bağlar. Montrö bir tarihtir. Bizim Kanal İstanbul'umuz ise yeniden inşa ettiğimiz bir projedir. Montrö kapsamında değildir.

EKONOMİ

2008 ekonomik krizi olduğu zaman ben o zaman bir çıkış yapmıştım, bu kriz bizi teğet geçer demiştim. Şu anda parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar benim yanımda olanlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı. Ve inandığımı ben de kararlı bir şekilde sürdürdüm. Bunlar faizciydi. Ben faizlerin devamlı düşürülmesini istiyorum. Faiz sebeptir enflasyon neticedir ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe enflasyon da düşer.

- Faiz de enflasyon da tek haneli olacak.

BELEDİYELERLE GÖRÜŞME

Hiçbir mani yok. Tüm Büyükşehir Belediye başkanlarıyla bir araya geliriz. Bu iş gönül ve hizmettir. Vatandaşımıza daha iyi hizmeti götürmek için bunu yapmak zorundayız. Cumhurun başı olarak da Belediye Başkanlarımızın talepleri, eksikleri nedir dinleyip gidermeliyiz. Terörle arasına mesafe koyan, şiddetten uzak duran herkesle oturur konuşurum.