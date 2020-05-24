Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kasapoğlu'ndan bin kişiye milli takım forması
Kasapoğlu'ndan bin kişiye milli takım...
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan bayram mesajı 
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan bayram mesajı
Bayramda 'fazla tatlı tüketmeyin' uyarısı
Bayramda 'fazla tatlı tüketmeyin' uyarısı
Satrançta 81 şehir, 81 şampiyon
Satrançta 81 şehir, 81 şampiyon
TBF Başkanı Türkoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı
TBF Başkanı Türkoğlu, Ramazan Bayramı'nı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

24 Mayıs 2020 Pazar 09:29
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, “Gecenin sabaha eriştiği bu saatlerde çalışmalarımızın arasında Ak Parti'mizin fedakar mensuplarıyla bayramlaşıyor, hasbihal ediyoruz. Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun." ifadeleri yer aldı. Paylaşımda ayrıca Erdoğan'ın AK Parti'lilerle video konferans yöntemiyle görüştüğü toplantıdan fotoğraf karesine de yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıR.Tayyip ErdoğanRamazan Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 308'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 308'e yükseldi
Yasak nedeniyle mezarlıkları Kızılay gönüllüleri ziyaret etti
Yasak nedeniyle mezarlıkları Kızılay gönüllüleri ziyaret etti
Kısıtlamaların olduğu saate kadar baklava satışı sürdü
Kısıtlamaların olduğu saate kadar baklava satışı sürdü
Ilgaz Dağı, beyaza büründü
Ilgaz Dağı, beyaza büründü
Son 24 saatte 20 binden fazla araç giriş yaptı
Son 24 saatte 20 binden fazla araç giriş yaptı
4 milyon liranın üzerinde ceza kestik
4 milyon liranın üzerinde ceza kestik
Diyanet: Dileyen evinde bayram namazını kılabilir
Diyanet: Dileyen evinde bayram namazını kılabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlıyor
YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı