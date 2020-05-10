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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayınlayarak, "Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en büyük sorumluluğu üstlenen, fedakârlığın ve sınırsız sevginin timsali, en kıymetli sığınağımız, ilk öğretmenimiz annelerimizin, Anneler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

10 Mayıs 2020 Pazar 09:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Tüm annelerin, Anneler Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en büyük sorumluluğu üstlenen, fedakârlığın ve sınırsız sevginin timsali, en kıymetli sığınağımız, ilk öğretmenimiz annelerimizin, Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Hepimiz için şefkat yuvası ve güvenli bir liman olan annelerimiz, "Cennetin annelerin ayaklarının altında olduğuna" inanan bizler için baş tacıdır. Üzerimizdeki haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz annelerimiz, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuk ve gençlerimizin duygularının, düşüncelerinin ve karakterlerinin şekillenmesinde temel rol üstlenmekte; karşılıksız sevgi, sabır ve fedakârlık gibi yüce hasletleriyle tüm topluma örnek olmaktadırlar.  Evlatları için tüm zorluklara göğüs geren ve engin hoşgörüsüyle yolumuzu aydınlatan annelerimizin, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması, mutlu ve huzurlu olmaları, hayat şartlarının iyileştirilmesi hususunda yılmadan çalışmayı sürdüreceğiz.  İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıR.Tayyip ErdoğanAnneler Günü
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