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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir." dedi.

30 Ağustos 2020 Pazar 09:13
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Bugün, milletçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizle birlikte Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümüne kavuşmanın heyecanı içindeyiz. Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. 1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesi bugün de devam etmektedir. Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması elbette tesadüf değildir. Milletimiz nasıl yokluk ve imkânsızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de Mavi Vatan'daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecektir. Bu husustaki irademizden ve zafere olan sarsılmaz inancımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum. Bin yıldır bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan30 Ağustos Zafer Bayramı
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