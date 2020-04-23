Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Dünya'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 184 bin 263
Dünya'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı...
Metrobüs yolcularına bayrak dağıtıldı
Metrobüs yolcularına bayrak dağıtıldı
23 Nisan'a özel Kral Şakir ve Varol Yaşaroğlu sürprizi
23 Nisan'a özel Kral Şakir...
Ankara'da cezaevi personeline virüs koruması
Ankara'da cezaevi personeline virüs koruması
Ardahan'da nisan karı
Ardahan'da nisan karı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yazılı mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın tecelligahı olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

23 Nisan 2020 Perşembe 10:03
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek bağımsızlığımızı ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir. Vatanımızın işgal edildiği, milletimizin özgürlüğüne ve geleceğine kastedildiği hayati bir dönemde açılan Büyük Millet Meclisimiz, istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığa giden yolun öncüsü olmuştur. Meclisimizin, Milli Mücadelemizde gönüllerde yaktığı ateş en karanlık günlerde aziz milletimizin yolunu aydınlatmış, halkımıza güç, cesaret ve moral aşılamıştır"

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, BAĞIMSIZLIĞIMIZIN TECELLİGAHI OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

"Kahraman ordumuz, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukları aşmayı kendine şiar edinmiş aziz milletimizden aldığı güçle, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, tarihe altın harflerle kazınan zaferlere imza atmıştır. Meclisimizin çatısı altında, ortak bir gaye etrafında birleşen aziz milletimiz, Büyük Zafere ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda en önemli adımı atmıştır. Bugüne kadar darbe, cunta ve vesayet girişimleri ile terör saldırılarına karşı da milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerce bombalanmasıyla bir kez daha gazilik unvanına sahip olmuştur. Maziden atiye uzanan şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın tecelligahı olmaya devam edecektir"


"TÜRKİYE, ÇOCUKLARIMIZIN VE GENÇLERİMİZİN OMUZLARINDA YÜKSELECEK"

"Kurulduğu günden bu yana ülkemizin kalkınması, gelişmesi, büyümesi yolunda atılan tüm adımların öncüsü olan Meclisimiz, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza daha aydınlık bir gelecek hazırlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, milletimizin çocuklarımıza olan inancının bir sembolü olmuştur. Türkiye, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek, onların dinamizmi ve coşkusuyla 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır. 23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimize olan inancımız gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir. Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana, Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum.

İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum"

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıR.Tayyip Erdoğan23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da cezaevi personeline virüs koruması
Ankara'da cezaevi personeline virüs koruması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Astana Zirvesi' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Astana Zirvesi' açıklaması
Koronavirüsten can kaybı 2 bin 376'ya yükseldi
Koronavirüsten can kaybı 2 bin 376'ya yükseldi
THY, 23 Nisan'a özel uçuş yapacak
THY, 23 Nisan'a özel uçuş yapacak
Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırıda gözaltı sayısı 10'a çıktı
Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırıda gözaltı sayısı 10'a çıktı
Koronavirüs tedbirleri Kadir Şeker davasını da etkiledi
Koronavirüs tedbirleri Kadir Şeker davasını da etkiledi
Türkiye'de kenevir ekim alanı 6 kat arttı
Türkiye'de kenevir ekim alanı 6 kat arttı
Jandarmaya yerli termal silah dürbünü
Jandarmaya yerli termal silah dürbünü
Koronavirüsten can kaybı 2259' yükseldi
Koronavirüsten can kaybı 2259' yükseldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı