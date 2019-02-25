Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104541
ALTIN
227.133
DOLAR
5.3101
STERLİN
6.9412
EURO
6.0322
HIRS NEDİR VE NASIL AŞILIR?
HIRS NEDİR VE NASIL AŞILIR?
Hakan Keleş: "Hedefimizde sapmalar oldu"
Hakan Keleş: "Hedefimizde sapmalar oldu"
Mersin'de Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı heyecanı
Mersin'de Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı...
Bel ve boyun ağrıları ciddi bir sağlık sorunu
Bel ve boyun ağrıları ciddi...
Rant arzusu diğer hekimleri kanun dışı ameliyatlara yönlendirdi
Rant arzusu diğer hekimleri kanun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Anı Defterini İmzaladı 

Cumhur İttifakı’nın Manisa Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçenin belediye başkan adaylarını tanıtmak üzere Manisa’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediyesinin anı defterini de imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Anı Defterini İmzaladı 

Cumhur İttifakı’nın Manisa Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçenin belediye başkan adaylarını tanıtmak üzere Manisa’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediyesinin anı defterini de imzaladı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:02
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Anı Defterini İmzaladı 

HABER: HASRET DİLEK DELİER

MANİSA - Manisa’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e başarılar diledi.


Yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa’ya gelerek Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçenin Belediye Başkan adaylarını tanıttı. Aday tanıtımı öncesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme fırsatı buldu. Görüşme sırasında Başkan Ergün’e porselen tabak hediye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günün anısına anı defterini de imzaladı. Manisa’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anı defterindeki yazısında şu ifadelere yer verdi:



Manisa’da bulunmaktan ve Manisalı kardeşlerimle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Sayın Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına başarılar dilerim.

 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanBüyükşehir Anı Defteri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kardan kapanan 215 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor
Kardan kapanan 215 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor
Şırnak'ta teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
Şırnak'ta teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
İzmir’de düdenlerin oluştuğu bölge trafiğe kapatıldı
İzmir’de düdenlerin oluştuğu bölge trafiğe kapatıldı
Mersin'de kaza
Mersin'de kaza
Van operasyon
Van operasyon
Karabük'te 81 kişi zehirlendi
Karabük'te 81 kişi zehirlendi
ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi 
ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100. Yıl Kutlamaları' genelgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100. Yıl Kutlamaları' genelgesi
Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ