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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 üniversiteye rektör atadı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararında, 11 üniversiteye rektör ataması yapıldığı belirtildi. 

06 Şubat 2021 Cumartesi 09:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 üniversiteye rektör atadı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararında, 11 üniversiteye rektör ataması yapıldığı aktarıldı. Röktörlerin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri kapsamında atandığı ifade edildi. 

Söz konusu karara göre; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Pakiş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Namık Ak, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun atandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteRektörüniversiteAtamaCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
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