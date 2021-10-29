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COVID-19’A KARŞI SAĞLIK VE MUTLULUK DOLU FARKINDALIK FESTİVALİ

Dünya Değişim Akademisi tarafından her ay kesintisiz olarak gerçekleştirilen Uluslararası Farkındalık Festivali, Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 29-30-31 Ekim tarihlerinde tüm dünyaya ONLINE olarak sunuluyor.

29 Ekim 2021 Cuma 19:32
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COVID-19’A KARŞI SAĞLIK VE MUTLULUK DOLU FARKINDALIK FESTİVALİ

NEVAL KÜTÜK

İSTANBUL

Online Farkındalık Festivali’nde, bağışıklık sistemini güçlendiren, virüse karşı dayanıklılığı artıran, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldırıp, moral ve motivasyonu yükselten 6 temel enerji merkezi çalışması yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün.
Festivalde katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen farkındalık çalışmaları sunuluyor. Üç gün boyunca online olarak devam edecek olan Farkındalık Festivali’nde, 6 temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, içsel güç, saf sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel güç geliştirilecek. Festivalde ayrıca, tüm sorulara cevapların alınacağı interaktif söyleşi yer alıyor. Çalışmalar ilk kez katılacak olan katılımcılar için de uygun.
Uluslararası Online Farkındalık Festivali organizasyonunda yapılacak olan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış:

“Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Değişim uzmanları tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Dünya Değişim Akademisi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) iş birliği ile Değişim Uzmanları yetiştirmek üzere ortaklaşa yürütülen Değişim Uzmanlığı Eğitimi Programı’nın önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi. Değişim Uzmanlarının, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda yol gösteren profesyoneller oldukları ve öngörülen en yakın Değişim Uzmanlığı Eğitimi Programı’nın 10-17 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşeceği ifade edildi.
Online Farkındalık Festivali Programı:
29-30-31 Ekim 2021

29 Ekim CUMA 11.00- Kök enerji merkezi çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi 18.00- Pelvis enerji merkezi çalışması - Yaratıcılığın geliştirilmesi

30 Ekim CUMARTESİ 11.00- Karın enerji merkezi çalışması - İçsel gücün geliştirilmesi
18.00- Göğüs enerji merkezi çalışması - Saf sevginin geliştirilmesi

31 Ekim PAZAR 11.00- Boyun enerji merkezi çalışması- İletişim yeteneğinin geliştirilmesi
18.00- Alın enerji merkezi çalışması- Zihinsel gücün geliştirilmesi
19.30- İnteraktif söyleşi-Tüm sorulara cevaplar


Detaylı bilgi için:
T. 0 533 2517583-0 531 9967169
www.festivalbudur.org [email protected]
facebook/festivalbudur.org  
instagram/festival_budur
twitter/festival_budur
    
Bülten bilgi ve iletişim: 0 543 3010327

Önce Vatan Gazetesi

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