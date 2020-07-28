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COVID-19’A KARŞI GERÇEK YOGA DERGİSİ

2011 yılından bu yana tam 9 yıldır kesintisiz olarak yayınlanan Yoga Academy Journal dergisi, yaşanan Covid-19 salgınına rağmen yayınlanmaya ve Türk halkına hizmet vermeye devam ediyor. Dünyanın ilk ve tek gerçek Yoga dergisi Yoga Academy Journal’ın 31. sayısı çıktı. Dergi, bu zor günlerde salgına karşı Türk halkına moral vermek ve destek olmak için vatandaşlara hediye olarak dağıtılacak.

28 Temmuz 2020 Salı 15:20
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COVID-19’A KARŞI GERÇEK YOGA DERGİSİ

HABER: NEVAL KÜTÜK 

Yoga alanında uzman bir kadro tarafından hazırlanan dergi, sağlıklı yaşam meraklıları için birbirinden ilginç ve faydalı konu başlıklarından oluşuyor. Orijinal Yoga Sistemi tekniklerini sade ve etkili bir biçimde aktaran derginin son sayısında ele alınan en çarpıcı konulardan birisini Covid-19 oluşturuyor. Bu bölümde, Covid-19’un ne olduğu, nasıl bulaştığı, virüsten korunma yöntemleri noktasında okuyucuyu aydınlatacak çok önemli açıklamalar bulunuyor. Özellikle Covid-19’a karşı Orijinal Yoga Sistemi’nden nasıl yararlanılabileceği ve Orijinal Yoga Sistemi’nin bağışıklık sistemini güçlendiren, moral ve motivasyonu artıran etkilerine geniş yer veriliyor. Dergide ayrıca içinde bulunduğumuz süreçte virüse karşı dayanıklılığı artıran, herkesin evinde rahatlıkla uygulayabileceği teknikler de yer alıyor. 

Zengin görselleri, pratik ve teorik anlatımları, dopdolu içeriği ile bir dergiden çok daha fazlasını içeren Yoga Academy Journal’da sağlıklı ve mutlu bir yaşamın anahtarı olan her şeyi bulmak mümkün. 

Yoga Academy Journal editörleri, tamamen uzman yoga antrenörlerinden oluşuyor. Tüm bilgiler Orijinal Yoga Sistemi’nden yola çıkılarak, kaynağından anlatılıyor. Derginin danışmanlığını, yoga ve kişisel gelişim üzerine yayınlanmış 70 eseri bulunan, Yoga alanındaki 50 yılı aşkın deneyimiyle Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf yapıyor. Düzenli olarak yayınlanan Yoga Academy Journal’a abone olarak 9 senelik bu hazinenin tüm sayılarını takip edebilmek de mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
COVID19A KARŞI GERÇEK YOGA DERGİSİ
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