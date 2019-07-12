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Cizre'deki EYP'li saldırıya 9 gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, PKK'lı teröristlerce dün gece düzenlenen saldırıda yaralandıktan sonra hastanede tedaviye alınan 3 güvenlik bekçisinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Güvenlik güçlerinin saldırının ardından düzenlediği operasyonda ise 9 kişi gözaltına alındı.

Cizre'deki EYP'li saldırıya 9 gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, PKK'lı teröristlerce dün gece düzenlenen saldırıda yaralandıktan sonra hastanede tedaviye alınan 3 güvenlik bekçisinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Güvenlik güçlerinin saldırının ardından düzenlediği operasyonda ise 9 kişi gözaltına alındı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:34
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Cizre'deki EYP'li saldırıya 9 gözaltı

ŞIRNAK - Dün gece, Cizre'nin Cumhuriyet Meydanı'nda PKK'lı teröristlerce çöp konteynerine önceden konulan el yapımı patlayıcı, güvenlik bekçilerinin geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Yaralanan 3 güvenlik bekçisi, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Bekçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı. Bu sabah, Özel Harekat polislerinin de katılımıyla belirlenen birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CizreEYPli SaldırıGözaltıŞırnak
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