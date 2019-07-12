Cizre'deki EYP'li saldırıya 9 gözaltı

ŞIRNAK - Dün gece, Cizre'nin Cumhuriyet Meydanı'nda PKK'lı teröristlerce çöp konteynerine önceden konulan el yapımı patlayıcı, güvenlik bekçilerinin geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Yaralanan 3 güvenlik bekçisi, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Bekçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı. Bu sabah, Özel Harekat polislerinin de katılımıyla belirlenen birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.