Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111910
ALTIN
278.611
DOLAR
5.8568
STERLİN
7.7303
EURO
6.5346
Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu', ötegezegeni 'Göktürk' oldu
Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu', ötegezegeni 'Göktürk'...
Fatih ALTINBEYAZ’dan yeni roman…
Son Dakika
Fatih ALTINBEYAZ’dan yeni roman…
Nilüfer Uluslararası Spor Şenliği için geri sayım başladı
Nilüfer Uluslararası Spor Şenliği için...
Instagram'dan o kullanıcılara yaptırım geliyor!
Instagram'dan o kullanıcılara yaptırım geliyor!
Adnan Dalgakıran: Kuralların sık sık değişmesi adaletsizliklere sebebiyet verir
Adnan Dalgakıran: Kuralların sık sık...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
İlk İHA Geçitkale’ye indi
Kapat

CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesi Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.

CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesi Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.

17 Aralık 2019 Salı 09:02
13 Okunma
CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem imamları ile telefonla görüştüğü ileri sürülen Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, ifadesi alınmak üzere adliyeye çağırıldı. Oğuz, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile Nöbetçi Mahkeme'ye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütünene üye olmak' suçundan tutuklandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, cezaevine gönderilmeden önce, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ailesi ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Oğuz, açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi: 

'Bu yola çıkarken kendimi ve ailemi sizlere emanet ediyorum demiştim. Ailem önce Allah'a sonra sizlere emanet. Vatanım, bayrağım, Cumhuriyetim ve Mustafa Kemal Atatürk hepimize emanet. Biraz beni özleyeceksinizi ama ben sizleri çok özleyeceğim. Kalın sağlıcakla...'

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖBaşkanBelediyeUrlaCHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı
Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı
Kılıçdaroğlu Kazakistan bağımsızlık günü programında konuştu
Kılıçdaroğlu Kazakistan bağımsızlık günü programında konuştu
İran: İsrail rejimini tanımıyoruz
İran: İsrail rejimini tanımıyoruz
Uzmanlar, soba zehirlenmelerine karşı uyarıyor
Uzmanlar, soba zehirlenmelerine karşı uyarıyor
Suriye kırsalında 10 bin öğrenciye okul kıyafeti
Suriye kırsalında 10 bin öğrenciye okul kıyafeti
Yabancı terörist, sınır dışı edildi
Yabancı terörist, sınır dışı edildi
ÇOK YAŞA KAZAKİSTAN!
ÇOK YAŞA KAZAKİSTAN!
Hakim Kelkit, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Hakim Kelkit, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
3 sporcunun öldüğü kazada, sürücü 'tam kusurlu'
3 sporcunun öldüğü kazada, sürücü 'tam kusurlu'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans