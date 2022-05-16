Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.406,56
ALTIN
904,37
DOLAR
15,59
STERLİN
19,14
EURO
16,28
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim...
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Doğuş Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
Doğuş Üniversitesi 33 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Chinook söndürme helikopterleri Türkiye'de

Orman yangınlarıyla mücadele için Chinook söndürme helikopterleri Türkiye'de

16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:20
Chinook söndürme helikopterleri Türkiye'de

ÇORLU - Türkiye'de bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak, Boeing imalatı 2 Chinook söndürme helikopteri, kargo uçağıyla Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirildi. 

Bu sezon Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak, Boing imalatı Chinook söndürme helikopterleri, CMC Savunma Sanayi A.Ş. tarafından Türkiye'ye getirilmeye başlandı. 10 adet olması planlanan helikopterlerden 2'si, Çorlu Atatürk Havalimanı'na, Antonov 124 tipi kargo uçağıyla getirildi. Palleri sökülmüş olarak An-124'ten indirilen, biri Model 234 diğeri de Model 107 serisi helikopterler, montaj ve testlerin ardından kullanılacağı noktalara götürülecek.

Helikopterler, ağır taşıma kapasitesi ile ilk olarak geçen yıl kullanılmıştı. Boeing imalatı, Chinook serisi ağır yük helikopterlerinden yangın söndürme operasyonunda Orman Genel Müdürlüğü, büyük verim almıştı. Çift motorlu, ağır tonajlı yangın söndürme olarak bilenen, dar alanlarda manevra kabiliyeti ve yüksek hızıyla diğer helikopterlerden ayrılan Chinook'un, gövdesine monte edilen 10 ton su kapasiteli su sepetleriyle en zorlu arazi şartlarında da kullanılabildiği belirtildi. Çorlu Atatürk Havalimanı'na inen 2 helikopterin ardından gün içinde 3 helikopterin daha getirileceği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Chinook Söndürme HelikopteriTürkiyeOrman Yangınları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16 kütüphaneye 'erişilebilirlik' logosu
16 kütüphaneye 'erişilebilirlik' logosu
Bakan Kirişci: Yangınlara karşı hava ve kara gücümüzü daha da güçlendiriyoruz
Bakan Kirişci: Yangınlara karşı hava ve kara gücümüzü daha da güçlendiriyoruz
Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı
Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı
Ali Erbaş: Dijital sosyalleşme, aile kurumunu erozyona uğratıyor
Ali Erbaş: Dijital sosyalleşme, aile kurumunu erozyona uğratıyor
Rize-Artvin Havalimanı’na tarifeli ilk uçak indi
Rize-Artvin Havalimanı’na tarifeli ilk uçak indi
Bakan Soylu: Vizyon sıfır anlayışıyla hedefimiz sıfır can kaybı
Bakan Soylu: Vizyon sıfır anlayışıyla hedefimiz sıfır can kaybı
Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci anılıyor
Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci anılıyor
Manisa'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Manisa'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Muş'ta, mayısta 5 metre karla mücadele
Muş'ta, mayısta 5 metre karla mücadele

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi