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Cezaevlerinin yüzde 96’sı erkekten oluşuyor

05 Kasım 2021 Cuma 12:18
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Cezaevlerinin yüzde 96’sı erkekten oluşuyor

İSTANBUL - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde edilen bilgilere göre Ceza İnfaz Kurumu 2020 istatistikleri belli oldu. Ceza infaz kurumlarında 31 Aralık 2020 tarihindeki kişi sayısı 266 bin 831 olurken her yıl giderek artan rakamın 2019 yılına oranla yüzde 8,5 azaldığı gözlendi. Cinsiyet bakımından incelendiğinde ise cezaevlerinin yüzde 96’sının erkeklerden oluştuğu kaydedildi.


 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) araştırmalarına göre Ceza İnfaz Kurumu 2020 istatistikleri belli oldu. 2020’de ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin yüzde 15,7'si yaralama, yüzde 15,2'si hırsızlık, yüzde 5,9'u trafik suçları, yüzde 5,3'ü İcra İflas Kanunu'na muhalefet ve yüzde 4,7'si ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledi. Ceza infaz kurumuna hükümlü olarak giren çocuk (12-17 yaş) sayısında da düşüş gözlenirken geçen yıl rakamın bin 283 olduğu saptandı.


 

KADIN CİNAYETLERİ İLE ALAKALI HABERLER GÜNDEMDE YER ALDI


 

Medya takip kurumu Ajans Press, ceza infaz kurumlarının medya karnesini çıkardı. Gerçekleştirilen medya incelemesine göre geçen yıldan bugüne kadar ceza infaz kurumları ile alakalı 19 bin 845 haber çıkışı olduğu görüldü. İşlenen suçlarla alakalı medyaya yansıyan haber sayısı ise 90 binin üzerinde oldu. Son yıllarda en fazla konuşulan başlığın ise kadın cinayetleri olduğu tespit edildi. Yıl içerisinde kadın cinayetleri ile alakalı yazılı basın ve internet portallarına 27 binin üzerinde haber yansıdı.

DHA

Son Güncelleme: 05.11.2021 12:20
Anahtar Kelimeler:
TüikCezaeviErkekler
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