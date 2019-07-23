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Ceylanpınar’da roketin düştüğü ev görüntülendi

Ceylanpınar’da roketin düştüğü evdeki hasar görüntülendi

Ceylanpınar’da roketin düştüğü ev görüntülendi

Ceylanpınar’da roketin düştüğü evdeki hasar görüntülendi

23 Temmuz 2019 Salı 11:42
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Ceylanpınar’da roketin düştüğü ev görüntülendi

Şanlıurfa (DHA) 

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Haseki kentine bağlı Resulayn ilçesinden atılan roketin isabet ettiği Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki evde meydana gelen hasar, gün ağarınca görüntülendi. Saldırıda yaralanan 5 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ceylanpınar karşısında bulunan ve uzun süredir sessizliğin hakim olduğu terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn’dan dün akşam saat 21.00 sıralarında ateşlenen 2 roketten biri, Turgut Özal Mahallesi'nde oturan Yusuf Atan'a ait tek katlı evin terasına isabet etti. Meydana gelen patlamada, evdeki Yusuf Atan (38), Hatice Atan (31), Eyüp Atan (9) ile eve misafir olarak gelen İbrahim Işık (17) ve Ali Işık (21) yaralandı.

Evde meydana gelen hasar ise günün ağarması ile birlikte ortaya çıktı. Terasında delik oluşan evin camları kırılırken, büyük çapta maddi hasar olduğu belirlendi.

Patlamayla birlikte korkuya kapıldıklarını belirten mahalle sakinlerinden Casım Dakak, "Yaklaşık 3 yıldan beridir bu bölgede sessizlik hakimdi, ancak dün akşam saatlerinde bu eve roket büyük bir gürültüyle isabet edip patlaması biz çok korkuttu. Patlama sırasında evin avlusunda çay içen komşularımız ve onların misafirleri yaralandı. Bizim tek isteğimiz bölgemizde tekrar çatışmalı ortam olmaması" dedi.

Patlama sırasında evin avlusuna saçılan cam ve beton parçalarını ise ev sakinlerinin hastanede olması nedeni ile komşuları temizledi.

Bu arada, yaşanan patlamanın ardından sınır hattında güvenlik önlemleri attırıldı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in dün gece yaralıları ziyaret ettikten sonra ilçede toplantı yaptığı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CeylanpınarRoket
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