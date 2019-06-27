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Çeşme açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 22 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 22 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:12
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Çeşme açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR - Sahil Güvenlik ekipleri, geçen salı günü, Çeşme açıklarındaki Karaada önlerinde lastik bottaki bir grup kaçak göçmenin Yunan adalarına geçmeye çalıştığı bilgisini alarak harekete geçti. Saat 07.00 sıralarında yeri tespit edilerek durdurulan bottaki 11'i Yemen, 6'sı Senegal, 3'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Filistin ve 1'i Kongo uyruklu olmak üzere toplam 22 kaçak göçmen yakalandı. 8'i erkek, 6'sı kadın ve 8'i çocuk olan grup kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çeşme22 Kaçak Göçmen
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