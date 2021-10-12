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Çerme Deresi kurudu, balıklar yaşam mücadelesi veriyor

12 Ekim 2021 Salı 10:23
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Çerme Deresi kurudu, balıklar yaşam mücadelesi veriyor

TUNCELİ -  TUNCELİ’de bazı köylerin de içme suyunu temin ettiği Çerme Deresi kurudu. Derede bulunan binlerce balık, oluşan küçük su birikintilerinde yaşam mücadelesi veriyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, derede balık ölümlerinin yaşandığını ve tarım arazilerini sulayamadıkları için mahsullerinden yeterli verim alamadıklarını söyledi.

Çevreci, Tunceli Barosu avukatlarından Barış Yıldırım, Çerme Deresi’nin kurumasıyla birlikte binlerce balığın oluşan küçük su birikintilerinde mahsur kaldığını ve uluslararası Bern Sözleşmesi’ne göre koruma altında bulunan yaban keçilerinin dereden su içemediği için bölgeden uzaklaştığını belirtti. 

Kuraklıkla birlikte Çerme Deresinin beslendiği Şagülan’dan gelen suyun tamamen kesildiğinde belirten Avukat Yıldırım, bunda bazı köylerin bilinçsiz su tüketiminin de etkili olduğunu söyledi. Derede küçük bir gölcük kaldığını ve burada binlerce balığın hapsolduğunu kaydeden Avukat Yıldırım, şunları söyledi:

"Normal şartlarda bu derenin Pülümür Çayı’na bağlantısı var. Su kuruduğu için de ekosistem burada ağır bir şekilde zedelenmiş durumda. Bir an önce gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Başta Çevre Kanunu hükümleri çerçevesinde bu dere ekosisteminin bir an önce eski haline getirilmesi lazım. Bu bölge Avrupa’nın yaban hayatı ve yaşamını koruma sözleşmesi olan Bern Sözleşmesi’ne göre yüksek miktarda habitat buluyor, bu habitat bulan dağ keçileri yöre halkının anlatımlarına göre dere yatağında su bulamadığı için çekilmiş durumda. Diğer yaban hayatı canlıları da maalesef su bulamıyor.” 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çerme Deresi KuruduBalıklar Yaşam Mücadelesi Veriyor
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