Cem Aksahin'e Katar'da önemli görev

Haber: Murat Uygur

Cem Aksahin, Raffles & Fairmont otellerinin Doha'da gerçekleştireceği projeye transfer oldu.

Başarılı ve istikrarlı kariyer yolculuğuna dünyanın en lüks otel zincirlerinden biri olan Raffles Hotels & Resorts’te devam eden Akşahin, Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği, Confederation of Tourism & Hospitality London, Otel Yönetimi bölümlerinden mezun olduktan sonra, Swiss School of Business and Management’ta MBA dalında yüksek lisans yaptı.

Kendilerine yeni görevlerinde başarılar dileriz.