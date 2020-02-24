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ÇAYKUR'un alacağı 830 mevsimlik işçi için başvurular başladı

ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) 46 yaş çay işleme fabrikasına, kura ile alınacak 830 mevsimlik işçi için başvurular başladı. Rize’de, başvuru yapmak isteyenler Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü önünde sıraya girdi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 10:08
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ÇAYKUR'un alacağı 830 mevsimlik işçi için başvurular başladı

ÇAYKUR bünyesinde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki fabrikalarda çalışacak 830 işçi alımı için başvurular başladı. Rize'de işe girmek isteyenler gece yarısından itibaren İş-Kur İl Müdürlüğü önünde sıraya girdi. Mesainin başlamasıyla birlikte de başvurular alınmaya başladı. Başvurular hafta boyunca yapılacak. Kura ile işe alınacak 830 işçi, yılın 6 ayı çalışacak.

Başvuru yapmaya gelen Muhammet Saruhan, akşamdan sıraya girdiğini belirterek, "Beklerken vaktimizi arkadaşlarla sohbet ederek değerlendirdik. Artık kaderimiz neyse onu yaşayacağız. Her şey kuraya adımızı yazdırmaya geldik" dedi. Muhammet Ali Yılmaz da, "Şimdi kendi işim var ama tabi ki devlet işi daha iyi. O yüzden katılmak istedim’’ diye konuştu. Mustafa Karali ise, ’’Biz de rızkımızın peşindeyiz her şey nasip" ifadelerini kullandı. Erdal Tekin, "Bu kadar sıkıntı içerisinde devletimiz, milletimiz sağ olsun bize böyle ekmek kapısı açtı’’ dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çaykurİşçiRizeMevsimlik Işçiİşkur
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