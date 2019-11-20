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Çanakkale'de Sahil Güvenlik'ten balıkçılara denetim

Çanakkale Boğazı'nda transit geçiş yapan gemilerle yolcu ve araç taşımacılığının yapıldığı feribotların seperasyon hatlarında seyreden veya avlanan tekneler, Sahil Güvenlik ekiplerince denetlenmeye başladı.​

Çanakkale'de Sahil Güvenlik'ten balıkçılara denetim

Çanakkale Boğazı'nda transit geçiş yapan gemilerle yolcu ve araç taşımacılığının yapıldığı feribotların seperasyon hatlarında seyreden veya avlanan tekneler, Sahil Güvenlik ekiplerince denetlenmeye başladı.​

20 Kasım 2019 Çarşamba 13:09
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Çanakkale'de Sahil Güvenlik'ten balıkçılara denetim

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda son günlerde olta ile lüfer ve çipura avcılığının artması nedeniyle denize açılan teknelerin sayısında hızlı bir artış yaşandı. Çanakkale Balıkçı Barınağı'ndan giriş ve çıkış yapan teknelerin, Çanakkale- Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasında yolcu ve araç taşıyan feribotların iskeleye yanaştığı ve kalktığı sırada zaman zaman tehlikeye sebebiyet vermesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Tekneleri evrak ve donanım yönünden denetleyen ekipler, Çanakkale ve Kilitbahir feribot iskeleleri yakınında seyreden ya da avlanan teknelerin sahiplerini uyardı. Aynı şekilde Çanakkale Boğazı'ndan transit geçiş yapan gemilerin seperasyon hatlarına giren teknelerin sahipleri de uyarıldı.

Uyarılara aldırış etmeyen, evrak ve donanım yönünden eksikliği bulunan balıkçılara para cezası kesildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkale BoğazıSahil GüvenlikBalıkçılara Denetim
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