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Çanakkale'de ormanlara giriş 1 ay yasak

30 Temmuz 2021 Cuma 14:09
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Çanakkale'de ormanlara giriş 1 ay yasak

ÇANAKKALE - ÇANAKKALE Valiliği'nce olası yangınlara karşı il genelinde ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Yarın başlayacak yasak, 30 Ağustos'a kadar sürecek.

Çanakkale Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “6831 Sayılı Orman Kanunu'nun ‘Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler’ hükmüne uygun olarak Çanakkale ili dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri süresince ormana görevliler haricinde girişler, Çanakkale Valiliği’nin 30/07/2021 tarih ve 1745725 sayılı emirleriyle yasaklanmıştır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleOrmanları GirişYasak
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