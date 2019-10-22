Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98094
ALTIN
278.741
DOLAR
5.8294
STERLİN
7.5348
EURO
6.4913
Ahmet Ağaoğlu: Sosa ve Novak ile 1 ay içinde sözleşme yenileriz
Ahmet Ağaoğlu: Sosa ve Novak...
“Birleşik Krallık, eğitimde avantajlı olmaya devam ediyor”
“Birleşik Krallık, eğitimde avantajlı olmaya...
Fatma Nine, diktiği oyuncaklarla çocuk sevindiriyor
Fatma Nine, diktiği oyuncaklarla çocuk...
Uykusuzluğun en büyük nedeni LED ekranlar
Uykusuzluğun en büyük nedeni LED...
Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan: Hedefim yurt dışına gitmek
Hedefim yurt dışına gitmek
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çanakkale'de lastik bot içinde 30 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 19'u çocuk Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çanakkale'de lastik bot içinde 30 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 19'u çocuk Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

22 Ekim 2019 Salı 10:50
11 Okunma
Çanakkale'de lastik bot içinde 30 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE - Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti. Operasyonda durdurulan harekat halindeki lastik bot içinde 19'u çocuk, 6'sı kadın ve 5'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Lastik BotKaçak Göçmençanakkale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahibi çıkmayan 70 milyon lira, 70 gün sonra Hazine'ye devredilecek
Sahibi çıkmayan 70 milyon lira, 70 gün sonra Hazine'ye devredilecek
Bodrum açıklarında 82 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum açıklarında 82 kaçak göçmen yakalandı
Amasra Kalesi'nin altındaki kayalıklar çöktü
Amasra Kalesi'nin altındaki kayalıklar çöktü
Diyarbakır'da HDP'li belediyelere terör operasyonu
Diyarbakır'da HDP'li belediyelere terör operasyonu
HSK Başkanvekili Yılmaz: Hiçbir hakim savcıya farklı ölçü uygulanıp ayrıcalık yapılamaz
HSK Başkanvekili Yılmaz: Hiçbir hakim savcıya farklı ölçü uygulanıp ayrıcalık yapılamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Uyulmazsa harekata devam ederiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Uyulmazsa harekata devam ederiz
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Uluslararası Af Örgütü’ne sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Uluslararası Af Örgütü’ne sert tepki
Sınırda hayat normale dönüyor
Sınırda hayat normale dönüyor
Erdoğan: Uluslararası medya kuruluşları kamuoyunu İslam'dan soğutmaya çalışıyor
Erdoğan: Uluslararası medya kuruluşları kamuoyunu İslam'dan soğutmaya çalışıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans