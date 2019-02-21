Çanakkale'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Depremin ardından yetkililerin uyarıları doğrultusunda Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlık köyünde vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Deprem Ege ve Marmara genelinde hissedildi. Ayvacık'ta bugün ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Afet ve Acil Drumu Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.23'te merkez üssü Çanakkale Ayvacık'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 5.95 kilometre derinlikte meydana gelen depremle birlikte Çanakkaleliler, panikle sokaklara çıktı. Bir süredir beşik gibi sallandıklarını söyleyen vatandaşlar, kısa süreli de olsa şiddekli sarsıntı yaşadıklarını belirttiler.



Merkez üssü İzmir'e 144, İstanbul'a ise 267 kilometre uzaklıkta olan Ayvacık depremi Ege ve marmara genelinde de hissedildi. Deprem, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, ve Edirne illerinde hissedilirken, sarsıntıyı şiddetli yaşayan bu bölgelerden de sokağa çıkanların olduğu öğrenildi.

AYVACIK'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Depremin merkez üssü Ayvacık ilçesinde bugün ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, dün akşam yaptıkları değerlendirme toplantısında tedbir amaçlı olarak ilçe genelinde bugün 1 gün süreyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.

3.6 ARTÇI ŞOK



AFAD'tan yapılan açıklamada depremin ardından saat 22.42'de ise 3.6 büyüklüğünde artçı şok meydana geldiğini duyuruldu.



AYVACIK'TA DEPREMDE ZARAR GÖREN METRUK BİNALAR YIKILIYOR

Ayvacık merkezli depremde ilçeye bağlı Sazlı köyünde kullanılmayan 7 ev ve 3 ağıl ile bir caminin içerisinde duvarlarda çatlaklar oluştu. Hasar gören bu binaların herhangi bir soruna yol açmaması için zaman geçirilmeden yıkım kararı alındı. Bunun üzerine köye getirilen İl Özel İdare Müdürlüğü'ne ait iş makineleri hasar gören yapılarda yıkım işlemine başladı.



BAŞKAN ŞAHİN: EVLERİNE GİREMEYENLERİ AĞIRLAYACAĞIZ



Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, Sazlı köyünde caminin yanısıra kullanılmayan 10 yapı ile Ahmetçe ve Kayalar köylerinde yine kullanılmayan bazı evlerde hasar oluştuğunu, ancak başka bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi. Başkan Şahin, 2 yıl önceki depremde önemli tecrübeler kazandıklarını ifade ederek, artçı şoklar nedeniyle endişeye kapılan ve gece evlerine girmek istemeyen vatandaşlar için tedbir alındığını kaydetti. Şahin, bu amaçla 2017'deki depremden kalan konteynerlerin geceyi geçirmek isteyenlere açılabileceğini ayrıca ilçe merkezinde çadırlar kurulduğunu ve yemek dağıtılacağı bilgisini paylaştı.



VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yetkililerin uyarıları doğrultusunda Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlık köyünde vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Ateş yakan vatandaşlar üzerlerine battaniye alarak ısınmaya çalıştı. Büyük korku yaşayan vatandaşlar deprem korkusu ve uyarılar nedeniyle bu gece eve girmeyeceklerini belirtti.



KANDİLLİ: 5.4 OLARAK AÇIKLADI



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem araştırma Enstitüsü Ayvacık merkezli depremin büyüklüğünü ise 5.4 olarak açıkladı. Kandilli'den yapılan açıklamada saat 21.53'te 3.0 ve 22.42'de 3.7 büyüklüğünde artçı şokların yaşandığını bildirdi.



İKİ YIL ÖNCEKİ DEPREMDE YIKIM MEYDANA GELMİŞTİ



Ayvacık ilçesi, 6 Şubat 2017 günü de 5.3 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, çok sayıda konut yıkılmıştı. Bu depremin 2'nci yıldönümüne gelen bu akşamki deprem ise Çanakkale ve çevresinde panik ve korkuya neden oldu.



PROF. DR. ÖZDEN: BU BÜYÜKLÜKTE ARTÇI DEPREMLER YAŞAYACAĞIZ



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, "Bu deprem tamamen 2017 yılında gerçekleşen 6 Şubat aktivitesinin bir benzeri olan ve onun daha Kuzeyinde daha önce kırılmamış bir fay üzerinde gelişti. Buradaki fayların uzunluğu 5 büyüklüğündeki deprem üretebiliyor. 4.9 oluyor, 5, 5.1, 5.2 oluyor. Üretebileceği büyüklük bu. Daha üstüne çıkamıyor ama artçılar devam ediyor. 2017'deki 6 Şubat depreminde artçı aktivite devam etti. Bu depremde de olacaktır. Bu kaçınılmaz bir durum. Ama ümit ediyorum ki daha az olsun. Sonuç olarak burada Kuzey-Batı, Güney-Doğu doğrultulu Ayvacık'ın hemen Kuzey Doğusundan geçen, daha önceki depremde kırılmayan bir fay üzerinde meydana gelen bir deprem gibi duruyor. Dolayısıyla burada artçı depremler olacak. Tahminim o ki 5 büyüklüğüne ulaşmayacaktır. Bağımsız bir depremdir. 2017 deprem aktivitesinin devamı değildir. Çünkü o depremler daha güneydeki 3 fay üzerinde gelişmiştir. Oradaki faylar merdivenin basamakları şeklindedir. Yeni bir basamak eklenmiştir. Kuzeye doğru yeni bir basamak var. Bu büyüklükte bir deprem bu uzunlukta bir fay üzerinde ancak bu kadar etki yaratabilir. Bunun ötesinde bir durum yaratmaz. Biga'da dün meydana gelen depremle de alakası yoktur. Bu Ayvacık'taki sistemin içerisinde gelişen bir fay hareketidir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Artçı depremlerden dolayı tedbirli olunmasında fayda var. Olursa da bu büyükllükte belki bir yada iki tane daha deprem olabilir. Ama bu büyüklüğünde altında artçı depremleri önümüzdeki günlerde yaşacağız görünüyor" dedi.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Valilik'ten açıklama yapıldı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"İlimiz Ayvacık ilçesinde 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 21:23’te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi (Tartışık köyüne 3,5 km uzaklıkta) olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir. Meydana gelen depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) acilen toplanmış olup, depremle ilgili gerekli çalışmalara başlanmıştır. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Muhtarlarca bölgede yapılan taramalar neticesinde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmıştır. Taramalar neticesinde ilk gelen bilgilere göre deprem nedeniyle Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu bilgisi alınmıştır. Ayrıca, Ayvacık’ta 10’a yakın vatandaşımızın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alınmış olup, merkez ve diğer ilçelerimizde deprem nedeniyle hastanelere herhangi bir başvuru olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Depremi hisseden tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” mesajı paylaştı.

Gökhan’ın paylaşımı şöyle;

“Merkez üssü Ayvacık olan 5.3 büyüklüğündeki depremle sallandık. Tüm kentlilerimize ve çevre illerde de depremi hisseden tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”