Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE - Yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında içinde kaçakların olduğu bir lastik botun Yunanistan'ın Midilli Adası'na gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot komutanlığı ekibi, sahilden 2 mil açıkta durdurdukları lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 Suriye uyruklu kaçağı yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. İşlemleri yapılan kaçaklar ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.