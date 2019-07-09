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Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Sivrice Burnu'ndan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan 41 Suriye uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Sivrice Burnu'ndan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan 41 Suriye uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

09 Temmuz 2019 Salı 12:40
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Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE - Yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında içinde kaçakların olduğu bir lastik botun Yunanistan'ın Midilli Adası'na gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot komutanlığı ekibi, sahilden 2 mil açıkta durdurdukları lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 Suriye uyruklu kaçağı yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. İşlemleri yapılan kaçaklar ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleKaçak Göçmen
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