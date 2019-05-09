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Çanakkale'de 39 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 39 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 39 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 39 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

09 Mayıs 2019 Perşembe 13:30
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Çanakkale'de 39 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE - Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gece yarısı Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevkii açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan ve İran uyruklu 21'i çocuk, 7'si kadın, toplam 39 kaçağı yakaladı. 

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


 

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleKaçak Göçmen
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