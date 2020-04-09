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CAN KAYBI 812'YE YÜKSELDİ
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CAN KAYBI 812'YE YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan 24 bin 900 testten, 4 bin 117'sinin pozitif çıktığını, 87 hastanın hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 812'ye yükseldiğini duyurdu.

09 Nisan 2020 Perşembe 08:37
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CAN KAYBI 812'YE YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 24 bin 900 testten, 4 bin 117'sinin pozitif çıkarken, 87 hasta yaşamını yitirdi, 264 hasta da iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 247 bin 768, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam vefat sayısı 812, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 492, toplam entübe olan hasta sayısı 995, toplam iyileşen hasta sayısı ise bin 846 olarak belirtildi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım." ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıSalgınHastalıkKoronavirüsCovid19PandemiFahrettin KocaVakaölüm
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