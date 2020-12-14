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Can kaybı 16 bin 417'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan 181 bin 199 koronavirüs testi sonucunda vaka sayısının 26 bin 919, hasta sayısının 5 bin 103 olduğunu, 218 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının ise 16 bin 417'ye ulaştığını açıkladı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 09:37
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Can kaybı 16 bin 417'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre bugün 181 bin 199 koronavirüs testi yapıldı. Tabloda vaka sayısı 26 bin 919, hasta sayısı 5 bin 103, vefat sayısı 218, iyileşen hasta sayısı 22 bin 215 olarak yer aldı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 21 milyon 79 bin 716, toplam hasta sayısı 1 milyon 836 bin 728, toplam vefat sayısı 16 bin 417, ağır hasta sayısı 5 bin 973, iyileşen toplam hasta sayısı 1 milyon 603 bin 780 olarak yer aldı. Tabloda bu hafta hastalarda zatürre oranının yüzde 3.1, yatak doluluk oranının yüzde 55.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranının yüzde 72.1, ventilatör doluluk oranının yüzde 41.7, ortalama temaslı tespit süresinin 10 saat, filyasyon oranının yüzde 99.9 olduğu belirtildi.

'HASTA SAYIMIZDAKI ARTIŞ HIZI AZALIYOR'

Bakan Fahrettin Koca, Twitter'daki mesajında, "Bugün tespit edilen 5 bin 103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiFahrettin KocaSağlık BakanıBakan
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