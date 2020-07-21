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Çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle; lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Bu işletmelerin, genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabileceği bildirildi.

21 Temmuz 2020 Salı 13:37
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Çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı

ANKARA - Bakanlığın, 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve önlemler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürüldüğü ifade edildi.

Bu çerçevede; daha önce illere gönderilen genelge ile faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallarla saat 22.00'a kadar hizmet verebileceklerinin talimatlandırıldığı,  söz konusu işletmelerin sundukları hizmetlere ihtiyacın artması nedeni ile kapanış saatlerinin 24.00'a uzatıldığı anımsatıldı. Yine illere gönderilen genelge ile marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı hatırlatıldı.

KISITLAMA KALDIRILDI

Genelgede, gelinen aşamada; Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 21 Temmuz'dan itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı, belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine karar verildiği ifade edildi.

DHA

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Içişleri BakanlığıÇalışma Saatlerine Yönelik KısıtlamalarÇalışma Saatlerine Yönelik Kısıtlamalar Kaldırıldı
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