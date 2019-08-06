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'Cadı', 'Pars' ve 'Tipi', Hakkari'de uyuşturucuya geçit vermiyor

Hakkari Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan narkotik köpekleri uyuşturucu tacirlerinin korkuyu rüyası oldu. Narkotik köpekler 'Cadı', 'Pars' ve 'Tipi'nin kullanıldığı operasyonlarda, 2 yılda 3 ton uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

'Cadı', 'Pars' ve 'Tipi', Hakkari'de uyuşturucuya geçit vermiyor

Hakkari Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan narkotik köpekleri uyuşturucu tacirlerinin korkuyu rüyası oldu. Narkotik köpekler 'Cadı', 'Pars' ve 'Tipi'nin kullanıldığı operasyonlarda, 2 yılda 3 ton uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

06 Ağustos 2019 Salı 12:31
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'Cadı', 'Pars' ve 'Tipi', Hakkari'de uyuşturucuya geçit vermiyor

HAKKARİUyuşturucu sevkiyatının önemli geçiş noktalarından biri olan Hakkari'de gece gündüz operasyonlarını sürdüren polis ekiplerinin en büyük yardımcıları narkotik köpekler. Eğitimlerinin ardından zorlu testlerden geçtikten sonra görevlendirilen narkotik köpekler, uyuşturucu tacirlerinin de korkulu rüyası oluyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik köpekler 'Cadı', 'Pars ve 'Tipi' operasyonlarda uyuşturucuya geçit vermiyor. Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin Polis kontrol noktasında kalan eğitimli üç köpek, özel mamalarla besleniyor ve her gün zorlu kondisyon eğitimlerinden geçiyor.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik şubesinde Dedektör köpek İdarecisi Polis Memuru Barış Zavrak, Belçika, Marilaz ırkı olan 'Cadı' ile birlikte Ankara'da 3 aylık eğitim aldıklarını belirtti. Polis Memuru Zavrak, 'Cadı' ile birlikte bugüne kadar birçok başarılı operasyona imza attıklarını ifade ederek, "Hakkari'de 2 yıldır görev yapıyorum. Cadı ile birlikte Ankara'daki eğitimimizin ardından buradaki görevlere aktif olarak başladık ve bugüne kadar birçok operasyona katıldık. 2017'den beri yaklaşık 3 ton uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunların bir çoğunda Cadı ve diğer Narkotik madde arama köpeklerimizin emeği var" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hakkari Emniyet MüdürlüğüCadıParsTipiHakkariUyuşturucu
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