Haber: Funda Akosman



BY Medya’dan, 3. Gümüş Kariyer Ödül töreni… Dergi yayıncılığı alanında 7 yıldır hizmet veren, Türkiye’nin Protokol Dergisi ‘BY Protokol’ 2022 yılı Gümüş Kariyer Ödülleri’nin 3’üncüsünü düzenlemeye hazırlanıyor.

24 Eylül 2022 tarihinde yapılacak 3. Gümüş Kariyer Ödül töreni, protokol üyeleri ve çok sayıda akademisyeni bir araya getirecek. İstanbul Cemile Sultan Korusu alanında düzenlenecek tören, Merve Akıncı’nın sunumuyla gerçekleşecek. Törende Kırmızı Halı Sunumu da Özlem Demir tarafından yapılacak.

(By Medya Group Yönetim Kurulu Başkanı Barış Yazıcı)

By Protokol Dergisi okuyucuları, üyeleri, akademisyenleri ve iş insanlarını buluşturacak ödül töreni öncesi açıklama yapan BY Protokol Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Yazıcı, “Bu ödül ile Başarılı Avrupa ve Türkiye arasındaki bağı güçlendirip, yaşanan pandemi sürecinde akademisyenler ve iş insanları dahil olmak üzere pek çok sektör ve insanımızı alanlarında teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ödül töreninin tertip edilmesine Adem & Havva Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ana sponsor olarak destekleriyle yanımızda yer alıyor. Törene katkı sağlayan Serdar Kurt’a ve diğer alt sponsorlara da teşekkür ediyoruz” dedi.