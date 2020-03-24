Büyüklerimizi alay konusu yapanlara yasal işlem yapılmakta

ANKARA - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabındna yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının onları koronavirüse riskine karşı korumayı hedeflediğini bildirdi. Bu vatandaşların, diğer bütün vatandaşlar gibi ülkenin asli üyeleri, kıymetli büyükleri olduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

"Son birkaç günde üzülerek görüyoruz ki bazı hadsiz kişiler sosyal medya mecralarında 65 yaşını dolduran vatandaşlarımızı tahkir edici bazı görüntü ve söylemleri dolaşıma sokmaktadır. Söz konusu görüntü ve söylemler bu aziz vatandaşlarımızı adeta hedef haline getirmektedir. Bilinmelidir ki bu saldırganlığa ve ayrımcılığa göz yuman, alkış tutan herkes dayanışma ruhumuzu zedelemektedir. Büyüklerimize destek olan, onların alışverişlerini yapan, halini hatırını soran vatandaşlarımız ise öz değerlerimizin neferleridir. Sağolsunlar, varolsunlar! Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. COVID19’a karşı mücadelemiz devlet-millet birlikteliğiyle kararlılıkla sürmektedir."