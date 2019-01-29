Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101345
ALTIN
225.209
DOLAR
5.3552
STERLİN
7.0388
EURO
6.1261
"Türkiye'yi seviyorum"
"Türkiye'yi seviyorum"
Eduok, BB Erzurumspor ile 2.5 yıllığına anlaştı
Eduok, BB Erzurumspor ile 2.5...
Bakan Pakdemirli: O civcivler yaşayacak
Bakan Pakdemirli: O civcivler yaşayacak
Trabzonspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Monte Carlo'da zafer Sebastien Ogier'in
Monte Carlo'da zafer Sebastien Ogier'in

Büyük Menderes taştı

Büyük Menderes taştı, mahalle ve tarım arazileri su altında kaldı

Büyük Menderes taştı

Büyük Menderes taştı, mahalle ve tarım arazileri su altında kaldı

29 Ocak 2019 Salı 11:23
0 Okunma
Büyük Menderes taştı

AYDIN -  Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nin 3 tarafındaki tarım arazileri, Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla sular altında kaldı. Mahallede bazı sokaklar ve evler de su altında kalırken, Yeniköy- Germencik yolu ulaşıma kapandı.  Jandarma, sürücülerin yola girmemesi için nöbete başladı.

Büyük Menderes Nehri'nin İncirliova ve Koçarlı ilçeleri arasından geçen kısmındaki setler, pazar günü 5 noktadan patladı. Taşan sular, buğday, fiğ, arpa ve yonca ekili ovadaki tarım arazilerini sular altında bıraktı. Bölgede yağmur bugüne kadar aralıklarla sürerken, ovayı dolduran sular, Yeniköy Mahallesi'nin alt kısmındaki sokaklara ve bazı evlerin bahçesine kadar girdi. Yeniköy Mahallesi ile Germencik ilçesinin birbirine bağlandığı yol ise göle döndü. Bölgenin sular altında kalmasıyla Yeniköy- Germencik yolu, ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri, sürücülerin yola girmemesi için nöbete başladı. Ovada mahsur kalan bazı çiftçilerin hayvanları, traktörlerle kurtarıldı. Mahallenin yüksekte kalan kısmı hariç diğer 3 tarafı suyla kaplandı. Mahalle halkı, suların daha da çoğalarak, evlerine kadar girmesinden endişe ediyor.

'40 BİN DÖNÜM ARAZİ SU ALTINDA KALDI'

Bölgede inceleme yapan Koçarlı Belediye Başkanı CHP'li Mutlu Öztürk, "Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla 40 bin dönüm ekili arazi sular altında kaldı. Bizler de mahalledeki evleri su basmasın, diye tedbirler alıyoruz. Sulama birliğinin de bir an önce sahaya inip, çalışma yapması gerekiyor" diye konuştu. 

'MENDERES HEP TAŞARDI AMA İLK KEZ BÖYLE BASKIN OLDU'

Yeniköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Mamur ise "Bugüne kadar hiç yaşamadığımız bir sorunla karşı karşıyayız. Bununla ilgili tedirginlik yaşayan vatandaşlarımız var. Sel basmasına yakın evler var. Bununla ilgili yetkililerin yapabileceği bir önlem yok. Binlerce dönüm ekili arazimizde ürünler vardı. Onların hepsi sular altında kaldı. Koçarlı Ovası'nda doğal bir afet yaşıyoruz. Yeniköy Mahallesi ile Germencik arasındaki yolda sular altında kaldığı için trafiğe kapatıldı. Tehlike halen devam ediyor. Suyun ne kadar daha yükseleceğini bilemiyoruz. Daha önceki yıllarda da Menderes Nehri taşardı ama bu şekilde ilk kez bir baskınla karşılaştık. Gecede uyumayız; çünkü hayvanları olanlar var. Arazide tarım malzemeleri olanlar var" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyük Menderes Taştı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitlis’te 136 köy yolu kardan kapandı
Bitlis’te 136 köy yolu kardan kapandı
Ankara'da bylock operasyonu
Ankara'da bylock operasyonu
İstanbul'daki bombalı saldırının firari sanığı Van'da yakalandı
İstanbul'daki bombalı saldırının firari sanığı Van'da yakalandı
Hortumun vurduğu seralarda onarım
Hortumun vurduğu seralarda onarım
İş başvuru kuyruğu yola taştı
İş başvuru kuyruğu yola taştı
İvrindi'de TOKİ konutları için kura heyecanı
İvrindi'de TOKİ konutları için kura heyecanı
Hortum felaketinin ardından yazdan kalma bir gün
Hortum felaketinin ardından yazdan kalma bir gün
Ankara'da, sisli yolda 25 araç birbirine girdi
Ankara'da, sisli yolda 25 araç birbirine girdi
Kartepe’de 15 kilometrelik araç kuyruğu
Kartepe’de 15 kilometrelik araç kuyruğu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ