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Bursa'da, Osman ve Orhan Gazi türbelerinde 'Sancak nöbeti' başladı

Bursa'da, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbelerinde 'Sancak nöbeti' başladı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 15 personel, dönüşümlü olarak türbelerin girişinde sancak nöbeti tutacak.

11 Eylül 2020 Cuma 16:04
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Bursa'da, Osman ve Orhan Gazi türbelerinde 'Sancak nöbeti' başladı

BURSA - Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü, kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklere, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç'ın yanı sıra çok sayıda belediye başkanı ve vatandaş katıldı. Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüne özel olarak Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbelerinde 'Sancak nöbeti' başladı. Türbe girişinde bulunan sancakların başında iki özel kıyafetli asker nöbet tutacak. 15 İl Jandarma Komutanlığı personeli, dönüşümlü olarak sancak nöbetini tutacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Osman Gazi'den Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tüm büyüklerimizi devlet yöneticilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü. Bursa 2 yıl 2 ay 2 gün esaret altında kaldı ama Osman Gazi'nin türbesine hakaret eden komutan o gün cevabını aldı ve 98 yıldır hür bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bursa Osmanlı'yı kuran şehir. Bursa, Osmanlı'nın ilk başkenti olarak 6 padişahı bağrında barındırıyor. Osman Gazi de bunun ilki. Saygı nöbeti kutsaldır. Sancak asla teslim edilmez. Sancak için gerekirse can verilir. Bu nöbet ilelebet devam edecek. Çünkü Bursa hem Osmanlı'da hem de Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren nüfusuyla, turizmiyle, ticaretiyle ve tüm değerleriyle özellik arz eden bir şehir. Bu özelliklerin nişanesi olarak da sancak nöbeti ilelebet devam edecek. Rabbim bu milleti hiçbir zaman bir daha kurtuluşa vesile olacak olayların içerisine sokmasın. Biz uzun yıllar bu kurtuluşları kutlayalım ama hür ve bağımsız bir şekilde daha yeni hedefler doğrultusunda ilerleyerek yolumuza devam edelim" dedi.

'KURTULUŞ TARİHLERİ ARASINDA KÖPRÜ OLUŞTURDUK'

Uzun bir planlama sürecinden sonra sancak nöbetinin hayata geçirildiğini belirten Aktaş, "Süreç, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sevk ve idare ediliyor. Biz de büyükşehir belediyesi olarak buna destek veriyoruz. Buraya personel istihdam edildi. Eğitimler yapıldı. 1326'daki kurtuluştan 1922'deki kurtuluşa bir köprü oluşturduk. Bu vesile ile bütün ecdadımızı da yad etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Osman Ve Orhan Gazi TürbesiBursaSancak Nöbeti
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