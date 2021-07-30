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Bursa'da olası orman yangınlarına karşı Özet Harekat timleriyle önlem alındı

30 Temmuz 2021 Cuma 14:14
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Bursa'da olası orman yangınlarına karşı Özet Harekat timleriyle önlem alındı

BURSA - BURSA’da Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri, olası yangınlara karşı ormanlık alanlarda önlem aldı. Dron ile ormanda piknik yapıp, mangal yaktığı tespit edilenler ekiplerce uzaklaştırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uludağ başta olmak üzere kentteki ormanlık alanlarda olası yangınlara karşı önlemlerini arttırdı. Jandarmaya bağlı bir helikopter, belli aralıklarla ormanlar üzerinde uçuş yapıyor. Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri ise ormanlık alanların girişlerinde beklemeye başladı. Ormanlar dronlarla taranırken, mangal yakıldığı belirlenen noktalara ise ekipler yönlendirildi. Köpekli timlerin de bulunduğu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube ekipleri, yakılan mangalları söndürdü, piknikçileri de bölgeden uzaklaştırdı.

Yangınlara karşı alınan tedbirlerin yaz aylarının sonlarına kadar devam edeceği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaOrman YagnınlarıÖzel Harekat Timleri
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