Bursa'da 4 bin polisle dev operasyon

BURSA (DHA)

Bursa'da 4 bin polisin katılımıyla sabahın erken saatlerinde uyuşturucu ve terör operasyonu başlatıldı. Gözaltıların bulunduğu 'Narko Timsah' adı verilen operasyonun devam ettiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı operasyon için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti. 'Narko Timsah' adı verilen uyuşturucu, terör ve aranan şahıslara yönelik operasyonda 4 bin polis görev aldı. Eğitimli narkotik madde arama köpekleri ve drone'lerin de kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Havadan helikopterle de takip edilen operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi.

Operasyonu yöneten İl Emniyet Müdürü Osman Ak, "Bursa'da uyuşturucuyu, satıcısını, kullananı bitireceğiz, teröre izin vermeyeceğiz. Çok geniş bir operasyon için düğmeye bastık. 4 bin polisimiz görev yapıyor" dedi.

Gözaltıların olduğu operasyonun sürdüğü bildirildi.