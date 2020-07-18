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Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi

Burdur 58'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6’sında COVID19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 06:57
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Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi

Burdur 58'inci Piyade Er Eğitim Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'nda 33 askerin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, temaslı oldukları tespit edilen askerler Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki Asımın Nesli ve Fereli Sinan Efendi yurtlarına yerleştirildi. Yurtlara yerleştirilerek karantinaya alınan toplam asker sayısının 670'e yükseldiği öğrenildi.ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerin 6'ında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

MSB: YÜKÜMLÜLERİMİZİN 6'SINDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6'sında COVİD-19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BurdurAskerKarantinaPandemiKoronavirüsCovid19
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