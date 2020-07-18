Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi

Burdur 58'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6’sında COVID19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.