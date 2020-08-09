Bulgaristan sınırında orman yangını

EDİRNE (DHA)

Bulgaristan'ın Türkiye sınırında 3 gün önce çıkan orman yangını devam ediyor. Yangının, Türkiye tarafına sıçrama ihtimaline karşı bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü'nden itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri, sınırda bekleyişlerini sürdürüyor.

Bulgaristan'da, Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'na yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Harmanlı ilçesinin Rogozinovo ve Balgaran köyleri arasındaki ormanlık alanda 3 gün önce orman yangını çıktı. Bulgaristan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, alevler henüz kontrol altına alınamadı. Bulgaristan, orman yangınları nedeniyle Haskovo, Dimitrovgrad, Harmanlı ve Toplovgrad kentlerinde acil durum ilan etti. Ordu birlikleri de yangını söndürmek için göreve çağırıldı.

Türkiye sınırında yaklaşık 500 metre mesafedeki orman yangını yer yer sürüyor. Havanın da zaman zaman rüzgarlı olması nedeniyle alevlerin Türkiye tarafına geçmesi halinde müdahale etmek için Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye itfaiye araçları ve arazözlerle giderek, önlem aldı. AFAD ekipleri de bölgede görevlendirildi. Ekipler, alevlerin geçme ihtimalinin bulunduğu bölgelerde önlem alarak, gece gündüz bekleyişlerini sürdürüyor.

Sınırda bulunan Lalapaşa ilçesine bağlı Hüseyinpınar köyü Muhtarı İlhan Yılmaz, yangının 3 gündür sürdüğünü belirterek, "Bizimde endişeli bekleyişimiz sürüyor. Arada bulunan Tunca Nehri alevlerin sıçramasını önlemek için bizi rahatlatıyor. Türk yetkililer ise elinden geleni yapıyor burada. Umarız rüzgar ters tarafa dönüp Türkiye tarafına gelmez" dedi.